Мороз -20 і багато снігу: синоптики уточнили прогноз на зиму в Україні

Справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж осені протримається плюсова температура – за винятком 17–23 листопада.

Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань "Фактам". Втім, у грудні очікується період, коли стовпчики термометрів піднімуться вище нуля.

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"Стійка зима, за моїми даними, почнеться з 12 грудня. Перші чотири дні місяця очікується мінусова температура, потім п'ять днів плюсова – до +4°. А з 12 грудня і до кінця місяця –– одні "мінуси", – розповів Горбань.

За його словами, морози будуть не сильні, щонайбільше -12°. І тільки 24-25 грудня можливі -13...-15°.

"Наступні місяці також будуть холодними – весь січень морозний, а лютий буде навіть холодніший за січень. Морози досягатимуть -18...-20°. Очікуються також рясні снігопади. Великих періодів відлиги не передбачається. Практично вся зима буде дуже сніжною", – підкреслив він.

Інший синоптик Володимир Деркач впевнений, що морози до України прийдуть на початку листопада. Він також попередив про невеликі опади.

"Зима почнеться по-зимовому – частими опадами в першій декаді грудня. Десь із середини першої десятиденки грудня настане відлига. Температура буде плюсовою. Друга декада грудня відрізнятиметься нетипово теплою погодою, іноді з невеликими опадами. Тільки в свято Миколая трохи похолодає. Спочатку прийдуть нічні морози, а потім і денні, можливі невеликі опади. Це похолодання протримається до кінця року", – зазначив він.

Сніжна зима в Україні АиФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик попереджав, що перший сніг в Україні випаде в середині листопада.

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