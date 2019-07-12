"Море вийшло з берегів": Крим накрили потужні зливи. Фото і відео

У п'ятницю, 12 липня, Сімферополь і Євпаторію в анексованому Криму накрили зливи, які привели до масштабного потопу.
Підтверджуючі фото і відео опублікували користувачі в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, у Сімферополі сильно затопило мікрорайон Фонтани. Через дощі багато автомобілів були пошкоджені. Пішли під воду і вулиці в Євпаторії.
Потоп у Сімферополі
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Потоп у Сімферополі
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Потоп в Сімферополі
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
Відзначимо, напередодні кримські рятувальники повідомили, що до кінця доби 12 липня в різних районах Криму очікуються сильні зливи, грози, град і шквал до 20-25 м/с.
Евпатория— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 12 июля 2019 г.
Пару капель-и первая линия везде! pic.twitter.com/xXBcGYGUxM
Сегодня в Евпатории...— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 12 июля 2019 г.
Туристы: А что, ливнёвок нет? pic.twitter.com/siWXLPwdqY
Симферополь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 12 июля 2019 г.
Просто ничего не трогайте руками! pic.twitter.com/vTkWjIr68K
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Збаражі Тернопільської області пройшла злива з сильним градом, через що деякі вулиці міста виявилися затопленими.
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