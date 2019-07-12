"Море вийшло з берегів": Крим накрили потужні зливи. Фото і відео

У п'ятницю, 12 липня, Сімферополь і Євпаторію в анексованому Криму накрили зливи, які привели до масштабного потопу.

Підтверджуючі фото і відео опублікували користувачі в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у Сімферополі сильно затопило мікрорайон Фонтани. Через дощі багато автомобілів були пошкоджені. Пішли під воду і вулиці в Євпаторії.

Потоп у Сімферополі Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Потоп у Сімферополі Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Потоп в Сімферополі Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Відзначимо, напередодні кримські рятувальники повідомили, що до кінця доби 12 липня в різних районах Криму очікуються сильні зливи, грози, град і шквал до 20-25 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Збаражі Тернопільської області пройшла злива з сильним градом, через що деякі вулиці міста виявилися затопленими.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!