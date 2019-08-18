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Море перетворилося на суп з галушками: з'явилося моторошне відео з Генічеська

5.5т Читати матеріал російською

У мережі показали моторошне відео з курорту Азовського моря – Генічеська Херсонської області, де море буквально засіяно медузами.

Відповідні кадри опублікував Telegram-канал ХС | Харків. На ролику продемонстрували медуз буквально всіх розмірів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Тим часом в Генічеську. Море перетворилося на суп з галушками", – пожартували на каналі. На відео показали, як медузи щільним шаром пливуть у воді.

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Нагадаємо, що таке нашестя медуз спостерігається на Азовському морі майже місяць, і з кожним днем морських тварин стає лише більше. У липні така проблема спостерігалася в Кирилівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно туристи показали безліч медуз, викинутих на пляж в Генічеську. Фахівці стверджують, що раніше такої кількості морських тварин не було через низький рівень солоності моря.

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Місце
Україна Генічеськ
Тег
Азовське море
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Это путен. медуз подсылает на украинские "курорты"
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