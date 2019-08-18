Море перетворилося на суп з галушками: з'явилося моторошне відео з Генічеська

У мережі показали моторошне відео з курорту Азовського моря – Генічеська Херсонської області, де море буквально засіяно медузами.

Відповідні кадри опублікував Telegram-канал ХС | Харків. На ролику продемонстрували медуз буквально всіх розмірів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Тим часом в Генічеську. Море перетворилося на суп з галушками", – пожартували на каналі. На відео показали, як медузи щільним шаром пливуть у воді.

Нагадаємо, що таке нашестя медуз спостерігається на Азовському морі майже місяць, і з кожним днем морських тварин стає лише більше. У липні така проблема спостерігалася в Кирилівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно туристи показали безліч медуз, викинутих на пляж в Генічеську. Фахівці стверджують, що раніше такої кількості морських тварин не було через низький рівень солоності моря.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся