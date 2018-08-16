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Фашик Донецький
Фашик Донецький
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Монолог "Валенка", сапера "ДНР": солдаты НАТО не давали нам взять ДАП

19.6тЧитати новину російською

Продолжаем тему "гражданской войны" и "непричастности" к ней РФ. В целях безопасности, назовем героя рассказа позывной "Валенок". Рассказ будет от первого лица. Поехали.

Итак, я позывной "Валенок". Учился, работал и жил в Украине. В армии всУ я был инженером, а также мы там занимались минированием и разминированием. Закончив службу, я пошел на шахту работать взрывотехником. После 10 лет работы на шахте я уволился и открыл небольшой бизнес по продаже продуктов с женой.

Жили мы в принципе неплохо, нас все устраивало. Звезд с неба не хватали, но и на дядю спину не гнули. В 2014 году, когда случился Майдан, я понял шо за русский язык меня точно отправят в концлагерь или скормят крокодилам, потому потопал я добровольцем в армию дыныры. Думал ли я о том, что мне тупо врут? Нет конечно, главное было не пустить проклятых биндеровцев в город.

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Жена помогала коллаборантам деньгами, я был полон веры и патриотизма. Это заметили мужики из ГРУ РФ и взяли меня с собой творить историю. Записали меня в батальон Оплот бойцом пулеметного подразделения. Через пару дней нам приказали вместе с русскими штурмовать ДАП.

Штурм получился так себе: мы трижды пытались взять Аэропорт, но проклятые солдаты НАТО нам все время не давали этого сделать. Да, я уверен, шо это были именно солдаты НАТО по сей день, укропы так не умеют воевать.

После нескольких неудачных попыток штурма меня укусил дракон. Ну то есть ранил поляк-наемник-гей. Я попал в больницу с ранением ноги и контузией. Пока шли жаркие бои вне города, я лечился. После больнички меня записали в инженерный отряд и 2 месяца нас обучали русские кадровые военные.

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Чему обучали? Работе с противотанковыми фугасами, минами пехотными. После сдачи экзаменов русским нас поделили на отделения и прикомандировали к каждой роте Оплота по 2 человека. Меня послали в танковый батальон "Сотка", в Макеевку. В Макеевке моя задача была помогать ставить заграждения для танкистов и снимать их.

Пришло время штурма ДАПа. В декабре-январе мы получили задачу от русских военных расчистить проходы для танков. Когда я сказал, что там же мин немерено, дайте карту минных полей, мне ответили шо карт нету. Пришлось делать все на ощупь в темноте. Так мы отработали недели полторы. Под огнем ночью снимали и уничтожали мины и снаряды. Русские нас постоянно подбадривали и говорили, шо мы ну ваааще агонь ребята.

Потом вновь пошли штурмы Аэропорта. Я как пулеметчик поддерживал и принимал непосредственное участие в боях за ДАП. Погибло ну очень много экипажей и солдат, пока мы не захватили ДАП.

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Перед последним штурмом прибыли в Донецк спецы из южных республик и сказали, шо они профи по взрывам зданий. Ночью, при огневой поддержке с нашей стороны, они пробились к Аэропорту. На себе они несли пластид и тротилл. На спинах. Мы, местные, не знали и не понимали, зачем этим 25 взрывникам нужно было прикрытие более 100 человек с техникой для выполнения задания, нам сказали тупо стрелять и все.

Потом мы узнали, что "наши" заняли первый этаж терминала и ведется бой. У спецуры с Кавказа были с собой чертежи ДАПа, им их выдали русские. Кавказцы, проверив чертежи, дали нам приказ взорвать плиты, чтоб наемники пробрались в спину Украинцев по тоннелям. Но...

Но не вышло. То ли сработали сигналки Украинцев, то ли кто-то нас сдал - в лабиринтах подземных ДАПа завязалась перестрелка. Потом мы узнали, что вся спецура с кавказа оказалась замурована в подвалах ДАПа- Украинцы взорвали плиты ,плиты обрушились и засыпали ходы для отступления.

Ночью мы увидели столб пыли и услышали громкий скрежет - это кадыровцы заминировали бетонные стойки и взорвали их. Так обрушилась часть терминала. На утро нас, саперов, послали очистить терминал от сюрпризов и нежелательных картин, чтоб ОБСЕ не бурчала. Два дня мы занимались разминированием, но кроме погибших Украинцев, не взорвавшегося БК и растяжек, не было ничего.

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Более-менее расчистив проходы к терминалу, мы пустили наблюдателей и тех, кто должны были забрать трупы кадыровцев, которых Хунта убила. В подвалах ДАПа подохло почти 60 кавказцев от рук Хунты. Они три дня пытались выбраться из завалов, но биндеровцы их тупо забрасывали гранатами. Не выжил никто.

Шансы выжить у кавказцев были, но в подземке прорвало трубу и это вообще усложнило и так печальное положение кадырни. Вобщем, от ран и мороза, вся спецура с юга подохла.

После затишья боев за ДАП меня и еще 20 человек заставили очищать терминал от неразорвавшихся снарядов, растяжек и т д, чтобы подоставать тела русских добровольцев, наших местных из бата "Сомали" и "Спарты" + спецуры РФ: витязя, купола и кавказцев. Русских спецназовцев была задача вытягивать в первую очередь, пока мороз был, чтоб пока не завонялись отправить в РФ.

Чистили захваченный ДАП мы до марта месяца 15-го года. В это время полыхало Дебальцево, но мы расчищали терминалы, шоб там обустроить позиции свои. После выполнения задач боевых и подрыву трех человек из нашей команды, нас сменил отряд МЧС "Легион". После их прихода мы занимались уборкой тяжелых конструкций.

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Потом нам дали отпуск три недели. После отпуска и пополнения людьми и миноискателями мы отправились в Углегорск и Дебальцево. Там мы в течение полугода расчищали пространство от мин. Так прошел 15-й и 16-й годы.

Летом 16-го года в Новоазовском районе мы обследовали пашню от мин и подорвались на одной из них. Су*а, самое обидное было то, что подорвались мы на мине с российской маркировкой. Вообще, в том районе,Новоазовском, было ну очень много монок и противопехотных мин с годами выпуска чеченской войны. В основном года выпуска взрывных устройств были от 2000-го до 2008 года. Это были и фугасы, и танковые мины, и гранаты, и все остальное.

При подрыве нашей группы в Новоазовском районе мне повезло - я выжил, ибо стоял в 10 метрах от эпицентра взрыва. Два мои сослуживца погибли на месте от взрыва фугасно-осколочной ловушки. Я попал в больницу и пробыл там почти год, там меня собирали + там я проходил реабилитацию.

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После лечения, в конце 17 года, я был переведен с повышением в отряд Легион дыныры на должность инструктора-минера. Для обучения была набрана группа из числа местных жителей, которым я и кадровые русские преподавали искусство военного дела. Группу мы таки доучили и отправили на передовую. Но...

Но война не проходит бесследно. Меня очень мучили боли и я ушел из армии дыныры, написав рапорт. В рапорте я указал причину увольнения - военная травма.

Сейчас я живу небогато - получаю плевок от руководства дыныры, ну то есть пенсию - целых 3500 фублев в месяц. Но есть и хорошие новости, не все так печально - меня, как инвалида третьей группы, устроили благодаря знакомствам электриком в местный ЖЭК. В ЖЭКе у меня зарплата еще 4500 фублев.

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Сколько я получал денег пока воевал? Было всякое: от 300 баксов до 1000, в зависимости от выполнения задач и их сложности. Когда меня перевели официально в корпус, стал получать по званию, как старший сержант 22 тысячи фублев. На последнем месте работы оклад у меня был 25 тысяч фублев.

Что еще хочу сказать... Нету карт минных полей. Вообще. Было очень много подрывов людей и техники, ибо кадровые русские, которые воевали в 14-15 годах не делали таких карт. Они отмечали только заминированные дороги, а не поля + мы не отжали ни одной карты минных у укропов. Местами было такое, что мы цепляли к танку каток и разминировали территории, ибо люди такое будут разминировать ну очень долго.

Бизнесу моему пришел пиз*ец. Пока я воевал, мой магазин разграбили казаки с рф: продавца связали и вывезли тупо весь товар. Я написал заявления в типа мвд, но заявление так и лежит в отделе. А вообще, в принципе уже и по*ер на то заявление об ограблении - в 15 году местные алкаши или еще кто спалили магазин, теперь там новый и чистенький выстроен.

Вообще, я считаю, что РФ нас бросила. Я вместо бизнесмена превратился в электрика ЖЭКа, а мог бы не воевать вообще. Помощи мне как ветерану дыныры - ноль. Спасибо, бля*ь, за заботу. Я просрал свою жизнь, ибо поверил в обещания рф о воссоединении и защите. Путин точно ху*ло, правду говорят украинцы.

Морали нет. Только таких воспоминаний, в которых сами же местные жители Донбасса с удовольствием рассказывают о непосредственном участии кадровых военных РФ в войне на Востоке Украины, с каждым днем будет все больше и больше. Как будете отмываться, россияне? Не слышу.

P.S. Хочешь помочь русскому мальчику приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

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Автор
Фашик ДонецькийФашик Донецький
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
Новини ДНР
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Что за сказки Андерсена? Для таких как Степанкова Людмила,может это и интересно.
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Степанкова Людмила, мои руки явно чище Вашего грязного рта;)
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Человечек Зелёный, если тебе это не интересно, то зачем ты своими немытыми копытами сюда залез? Тогда иди на куй и слушай то, что тебе интересно. Конечно же тебе, кацарылому, не нравится та правда, о которой здесь идёт речь. Самое мерзкое, что есть у этих русских свиней, то что оно срёт и отрицает, что это оно насрало. Гадливые и мерзкие животные, что можно ещё сказать в адрес этих путинских свиней.
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
То, что рашасолдаты воюют на Донбассе, 100% и это знает весь мир. Есть тысячи доказательств их непосредственного участия в боевых действиях. Есть много видео, где сами путинские участники, выжившие в бойне на Донбассе, рассказывают со всеми подробностями, как их, срочников, под видом учений ночью в машинах забросили на украинскую территорию, а под утро они проснулись от грохота орудий, которыми их обстреляли украинцы, паника, убитые и раненые молодые российские солдаты, которые даже не успели понять, что они находятся на украинской территории и по ним стреляли ВСУшники. Их никто даже не предупредил о том, что их везут "учиться" стрелять на Донбасс. Это всё рассказал бывший солдат-срочник российской армии и непосредственный участник тех событий. Этот парень сказал, что он тогда, а это был август 2014 года, потерял из своей роты 5 человек убитыми и многие имели различной степени ранения.
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