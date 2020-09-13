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Молодята, які влаштували фотосесію на меморіалі Героїв Небесної Сотні у Львові, обурили мережу

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
3,0 т.
Пара піддалася жорсткій критиці

У Львові молодята влаштувала весільну фотосесію на меморіалі Героїв Небесної Сотні.

Як повідомила в Facebook очевидиця Аліна Кирєєва, пара робила фотосесію на заході сонця з фотографом.

"На зауваження не реагували. Мовчки фоткались, а потім собі пішли далі", – написала вона.

У мережі обурилися такою поведінкою молодят.

"Ідіоти якісь і фотограф ідіот", "Нічого святого", "Плюнули в душу родинам загиблих і всім небайдужим українцям", "На жаль, більшості людям "какаяразніца" де фоткатися", "Це батьки не вклали в голови нічого. Там дзвенить гучніше, аніж метал на меморіалі", – пишуть у коментарях.

Молодята влаштувала весільну фотосесію на меморіалі Героїв Небесної Сотні
Мережу обурила весільна фотосесія у Львові
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біля меморіалу Небесної Сотні в Києві влаштували бізнес з квітами.

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