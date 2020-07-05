Молитви на Івана Купала: як і кому молитися 6 та 7 липня

Свято Івана Купала (відомий також як Іванов день або Купальська ніч) є найпоказовішим випадком сплетення церковних традицій і народних гулянь, які церква вважає язичницькими.

Так, традиційно в рамках народних гулянь на Івана Купала треба до заходу скупатися у водоймі, зібрати польові квіти і трави, сплітаючи їх у вінки, букети і обереги. Також в ніч розпалюють купальські вогнища, через які прийнято стрибати.

Однак, крім народної боку свята, є і церковна, яка пов'язана зі святом Різдва Іоанна Предтечі.

У цей день можна вимовити кілька молитов, які, як вважається, буду мати сильний ефект.

Молитва до Івана Предтечі

Святий Іване, предтече і хрестителю Господній! Ти перший мучeник, ти посників і пустинників наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа.

Тебе прошу, до тебе припадаю: Не відмов мені твого заступництва, щоб душа моя відновилася покаянням, немов другим хрещенням, бо ти був проповідником покаяння і хрестителем. Випроси мені ласку, щоб я міг (могла) одержати прощення гріхів і міг (могла) увійти колись туди, куди ніщо скверне не може ввійти, у небесне царство. Амінь.

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Хрестителю Христовий, проповіднику покаяння, мене, що каюся, не зневаж, але разом з воїнством небесним молись до Владики за мене, недостойного, зневіреного, немічного і сумного, що має багато бід і пригнічений нечестивими думками свого розуму. Бо я -вертеп злих діл, який цілком наповнений гріхом. Бо мій розум прив'язаний до земного. Те, що роблю, не знаю. До кого звернуся, щоб спасенна була душа моя? Лише до тебе, святий Йоане, повний благодаті, бо знаю, що ти перед Господом після Богородиці є більшим за всіх народжених. Адже ти сподобився торкнутися голови Царя Христа, Агнця Божого, Який взяв гріхи світу. Його ж моли за грішну душу мою, щоб віднині, з одинадцятої години я трудився на благо і отримав достойну винагороду.

О Хрестителю Христовий, чесний Предтече, величний пророче, перший (у благодаті) мученику, посни-ків та пустельників наставнику праведності, та найближчий друже Христовий, тебе молю, до тебе прибігаю. Не відкинь мене від твого заступництва, але підведи мене, що пропадаю у багатьох гріхах. Віднови душу мою через покаяння, як другим хрещенням, бо обома ти володієш: хрещенням змиваючи прабатьківський гріх, а покаянням очищаючи діла нечестиві кожного. Очисти мене, гріхами оскверненого і спонукай увійти (бо ніщо нечестиве не входить) до Царства Небесного.

Амінь

Молитва, щоб привернути удачу і грошове везіння

Як не прожити ні дня без солі,

Так нехай і удача з щастям не зможуть

Без раби Божої (ім'я) ні дня прожити.

Як людині сіль мила і необхідна,

Так і я, раба Божа (ім'я) буду

Успіхом, щастям і грошима любима.

Ходи, щастя і удача, по п'ятах за мною,

Божої рабою (ім'я).

У хату до мене приходьте,

І у мене живіть.

В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.

Також 6 липня прийнято читати молитву до Агрипини Римської, чию пам'ять в цей день шанує православна церква.

Агниця Твоя, Ісусе, Агрипина, взиває сильним голосом: Тебе, Наречений мій, люблю і Тебе, шукаючи, муки терплю і розпинаюся з Тобою, і погребаюся у Твоєму хрещенні, і страждаю Тебе ради, щоб царювати з Тобою, і вмираю за Тебе, щоб жити з Тобою. Тому як жертву непорочну прийми мене, що з любов’ю принесла себе в жертву Тобі, її молитвами, як Милостивий, спаси душі наші.

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