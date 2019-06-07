"Молимося за дитину!" Україну сколихнула страшна ДТП з автомобілем поліції

У Конотопі (Сумська область) автомобіль начальника поліції на пішохідному переході збив 10-річну дитину.

Про це повідомив колишній мер міста Артем Семеніхін в Facebook. Хлопчика доставили в лікарню у важкому стані.

"Душа рветься на шматки, адже я протягом своєї каденції мінімум чотири рази виносив на голосування депутатів питання про виділення коштів на установку саме на цьому місці світлофора!" - написав він.

Пізніше Семеніхін розповів, що стан дитини стабільний. Вона перенесла операцію, в ході якої довелося видалити селезінку.

"Зараз проводять КТ головного мозку фахівці з міста Суми. Молимося за дитину", - написав він.

ДТП з дитиною в Конотопі facebook.com/Semenikhin

ДТП з дитиною в Конотопі facebook.com/Semenikhin

ДТП з дитиною в Конотопі facebook.com/Semenikhin

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня в місті Переяслав-Хмельницький під Києвом поліцейські підстрелили 5-річного Кирила Тлявова. Дитина померла помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.

Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках. Незабаром їх затримали.

Нещодавно глава Нацполіціі розповів страшні подробиці вбивства дитини, зазначивши, що про його кульове поранення стало відомо із запізненням.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що поліцейські, які вбили дитину, будуть покарані за всією суворістю закону і справу не вдасться "зам'яти".

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