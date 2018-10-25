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Мокро і вітряно: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

64.4тЧитати матеріал російською

У четвер, 25 жовтня, в Україні майже на всій території країни збережеться дощова погода. Температура повітря становитиме +6... +9 градусів.

За даними Укргідрометцентру, дощів не буде лише в Київській, Чернігівській і Сумській областях. Також прогнозується посилення вітру до 7-12 м/с.

У більшості регіонів повітря прогріється до +6... +8 градусів, у південних і східних областях — до +9... +12.

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Мокро і вітряно: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У Києві у четвер, 25 жовтня, без опадів. Температура повітря — +6... +8.

Нагадаємо, що вологу погоду на територію України приніс активний циклон із північного заходу Європи під назвою Siglinde, який протримається декілька днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували невелике потепління.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Об'єкти
погодаУкргідрометцентр
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