Мокро і вітряно: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У четвер, 25 жовтня, в Україні майже на всій території країни збережеться дощова погода. Температура повітря становитиме +6... +9 градусів.

За даними Укргідрометцентру, дощів не буде лише в Київській, Чернігівській і Сумській областях. Також прогнозується посилення вітру до 7-12 м/с.

У більшості регіонів повітря прогріється до +6... +8 градусів, у південних і східних областях — до +9... +12.

У Києві у четвер, 25 жовтня, без опадів. Температура повітря — +6... +8.

Нагадаємо, що вологу погоду на територію України приніс активний циклон із північного заходу Європи під назвою Siglinde, який протримається декілька днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували невелике потепління.