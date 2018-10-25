Мокро і вітряно: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У четвер, 25 жовтня, в Україні майже на всій території країни збережеться дощова погода. Температура повітря становитиме +6... +9 градусів.
За даними Укргідрометцентру, дощів не буде лише в Київській, Чернігівській і Сумській областях. Також прогнозується посилення вітру до 7-12 м/с.
У більшості регіонів повітря прогріється до +6... +8 градусів, у південних і східних областях — до +9... +12.
У Києві у четвер, 25 жовтня, без опадів. Температура повітря — +6... +8.
Нагадаємо, що вологу погоду на територію України приніс активний циклон із північного заходу Європи під назвою Siglinde, який протримається декілька днів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували невелике потепління.
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