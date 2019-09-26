Мокро, але тепло: з'явився точний прогноз на кінець вересня

Кінець вересня принесе в Україну потепління і дощі майже по всій території країни.
Такий прогноз дав народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, дощі, швидше за все, будуть проливними, пишуть "Факти".
"Щоправда, в останні дні вересня стовпчики термометрів, поступово почнуть підніматися. Але це потепління супроводжуватиметься дощами", – наголосив він.
Нагадаємо, у п'ятницю, 27 вересня, на території України потеплішає, очікується суха погода.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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