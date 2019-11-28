Головна Новини
29 листопада • оновлено в 11:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Мокрий сніг та до +12: синоптики попередили про мінливу ​​погоду в Україні

7.9т
Читати матеріал російською

В Україні у четвер, 28 листопада, знову очікуються дощі, місцями також випаде мокрий сніг.

Як передає Укргідрометцентр, опади очікуються вночі в західних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях, місцями ожеледиця (невелика на заході, а на Закарпатті та в Карпатах – помірна).

В інших регіонах опадів не прогнозується. Температура вночі -3...+2°, вдень 0...+5°, в більшості південних і західних областей +4...+9°, в Одеській області та в Криму до +12°.

Новини
До +13 і дощі: прогноз погоди в Україні на 28 листопада від ObozTV

Погода в Україні

Погода в Україні

Ілюстрація

У Києві та області 28 листопада також буде сухо. Температура вночі -3...+2°, вдень 0...+5°.

Синоптики попередили про мінливу погоду в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, в Україні на Новий рік 2020 буде морозно, однак опади не очікуються.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги