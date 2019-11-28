Мокрий сніг та до +12: синоптики попередили про мінливу ​​погоду в Україні

В Україні у четвер, 28 листопада, знову очікуються дощі, місцями також випаде мокрий сніг.

Як передає Укргідрометцентр, опади очікуються вночі в західних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях, місцями ожеледиця (невелика на заході, а на Закарпатті та в Карпатах – помірна).

В інших регіонах опадів не прогнозується. Температура вночі -3...+2°, вдень 0...+5°, в більшості південних і західних областей +4...+9°, в Одеській області та в Криму до +12°.

Погода в Україні Ілюстрація

У Києві та області 28 листопада також буде сухо. Температура вночі -3...+2°, вдень 0...+5°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, в Україні на Новий рік 2020 буде морозно, однак опади не очікуються.

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