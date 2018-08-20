Одесса .
На пляже россиян и белорусов тьма.
Сидит мать первый день, с Питера, и рассказывает мне, что Америка начала свое огромное влияние на Украину. И война - это политики. И простой народ не такой. (Так кто же тогда едет воевать?)
- Так, а зачем же вы приехали в такую даль (восемь человек семья)? Вам не страшно? Убьют же или съедят, арестуют. В лагеря под Львов уголь копать.
Ответ, конечно, интересный.
- В Одессе дешевле, чем в Крыму.
И тут над пляжем прямо над головами метров 80-100 пролетает Ми8. В сторону Николаева летел.
Я говорю.
- Смотрите. Тут ежедневно военная операция проводится. Многих россиян ловят прям на пляже. Вы думали, это все так просто? На днях он человек 10 прям с воды вытащили.
Те, кто вокруг меня, слушали разговор, тихонько хихикают. Поняли в чем речь.
Ну, в общем, я не со зла, конечно. Но пока я скупнулся. Вторая вертушка пролетела. Ну а питерских нет.
Мойтесь, су*и, в Ладоге.
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