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Олег Данькевич
Олег Данькевич
ВійськовийВсі статті автора

Мойтесь, су*и, в Ладоге: о россиянах на одесском пляже

1.7тЧитати новину російською

Одесса .

На пляже россиян и белорусов тьма.

Сидит мать первый день, с Питера, и рассказывает мне, что Америка начала свое огромное влияние на Украину. И война - это политики. И простой народ не такой. (Так кто же тогда едет воевать?)

- Так, а зачем же вы приехали в такую даль (восемь человек семья)? Вам не страшно? Убьют же или съедят, арестуют. В лагеря под Львов уголь копать.

Ответ, конечно, интересный.

- В Одессе дешевле, чем в Крыму.

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И тут над пляжем прямо над головами метров 80-100 пролетает Ми8. В сторону Николаева летел.

Я говорю.

- Смотрите. Тут ежедневно военная операция проводится. Многих россиян ловят прям на пляже. Вы думали, это все так просто? На днях он человек 10 прям с воды вытащили.

Те, кто вокруг меня, слушали разговор, тихонько хихикают. Поняли в чем речь.

Ну, в общем, я не со зла, конечно. Но пока я скупнулся. Вторая вертушка пролетела. Ну а питерских нет.

Мойтесь, су*и, в Ладоге.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Олег ДанькевичОлег Данькевич
Місце
УкраїнаОдеса
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Скоро всех хохлов в Львов выселим, а свои земли вернем.
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