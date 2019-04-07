"Між добром і злом вибирайте життя": глава УГКЦ звернувся до українців з потужною промовою

У дні між двома турами голосування під час виборів президента України дуже важливо відрізнити правду від фейку, віртуальне від реального, фальшиве від справжнього.

Про це заявив предстоятель УГКЦ Святослав, запропонувавши згадати старозавітну подія, коли обраний народ завершує свою подорож по пустелі і повинен перетнути Йордан, повідомляє департамент інформації УГКЦ.

"Богообраний народ відновив свій союз з Господом і Бог говорить Ізраїлю: Я кладу перед тобою два вибори - добро і зло, життя і смерть, вибирай життя", - процитував він біблійні слова.

Предстоятель УГКЦ Святослав Прес-служба УГКЦ

"Свобода є наслідком вибору добра і дорогою до повноти життя. Якщо людина вибирає життя, проявляється в істині Слова Божого, то стає вільною. А вибираючи зло, вибирає смерть, стаючи рабом зла. Таким чином втрачається можливість вибору. Сподіваюся, що всі ми виберемо те, що є хорошим і щирим, тому що тільки тоді зможемо стати дійсно вільними", - зазначив глава УГКЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Святослав заявив, що майбутній президент України, кого б не вибрали на цей пост, повинен виконувати дві основні задачі – обороняти країну від російської агресії і зберігати європейський курс.

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