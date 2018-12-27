Місяць воєнного стану: українці висловилася про скасування

Думки українців щодо закінчення в країні 26 грудня дії режиму воєнного стану розділилися.

У відповідному опитуванні на сайті OBOZREVATEL читачі не прийшли до єдиного рішення. Всього в інтерактиві участь взяли більше 18,3 тисяч осіб.

"Чи варто було Україні скасовувати воєнний стан?" — на таке питання пропонувалося дати відповідь.

Найбільша кількість тих, хто проголосував (34%), обрали варіант: "Його і вводити не варто було".

Трохи менше респондентів (30%) заявили, що особливий режим потрібно було продовжити. "Ні, війна ж не закінчена!" — відповіли вони.

Майже кожен четвертий (23%) підтримав це рішення. "Обіцяли місяць — все по-чесному", — сказали читачі.

Найменша кількість користувачів (13%) підтримали таку тезу: "Після виборів треба буде відновити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко на засіданні РНБО, під час якого оголосили про скасування в Україні воєнного стану, доповів про готовність української армії дати відсіч агресору в разі військової ескалації.

Представниця України в Тристоронній контактній групі, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко вказала на плюси воєнного стану, назвавши його "маркером готовності дати відсіч".

Водночас президент Петро Порошенко наголосив, що за місяць дії воєнного стану країна зробила багато для зміцнення обороноздатності, зокрема на міжнародній арені. Однак він також озвучив дві головні невдачі.