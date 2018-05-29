Місячний календар стрижок на червень 2018: сприятливі дні

Вдала або невдала зачіска часто залежить не лише від професіоналізму вашого перукаря, але також і від того, в який саме день ви її зробили.

Принаймні, в цьому переконані ті, хто захоплюється астрологією.

OBOZREVATEL пропонує вашій увазі тематичні рекомендації астролога Влада Росса на червень місяць.

yorick.kz

1-2 червня- в ці дні можна постригтися, якщо ви не хочете зайвого волосся на голові. Гарний час для видалення небажаного волосся, для депіляції.

3 червня- якщо зробити стрижку в цей день, волосся буде неслухняним і погано лежати. Але день хороший для фарбування волосся в рудий колір.

4 червня- ідеальний день для завивок і "кучерявих" зачісок.

5-6 червня- не рекомендую стригтися. Можна піти в перукарню тільки в тому випадку, якщо ви хочете поголитися налисо.

7 червня- хороший день для позбавлення від небажаної рослинності на спині, грудях тощо. Зачіски краще не робити.

8-9 червня- кращі дні для стрижок у цьому місяці. Місяць буде спадаючим, тому волосся не буде швидко відростати, але буде добре лежати.

10-11-12 червня- в ці дні рекомендую не стригтися взагалі.

13 червня- найгірший день для стрижки в цьому місяці. Слід відкласти всі маніпуляції з волоссям.

14-15 червня- хороші дні для нових дизайнерських рішень, для нарощування волосся.

Замовлення персонального гороскопу від Влада Росса: www.vladross.com.ua

16-17-18 червня- блискучий час для всіх зачісок. Дуже швидкий ріст волосся, дуже густа шевелюра. Можна пробувати нові незвичайні зачіски. Ці три дні можете використовувати для творчих експериментів.

19-20 червня- хороші дні для традиційних зачісок. Волосся буде швидко рости. У цей час можна міняти свого перукаря, знаходити якісь нові рішення.

21-22 червня- сприятливі дні для стрижок, а також фарбування волосся, особливо для перефарбування в блондинок. Можна експериментувати з макіяжем, наростити брови, пофарбувати нігті або зробити щось ще.

23-24 червня- кращі дні для випадіння волосся. Якщо в цей день вас постриже людина, яка ніколи вас не стригла, це може закінчитися випадінням волосся. Не рекомендую робити стрижки, але депіляція буде доречна. Це найгірший час з точки зору порчі - уважно стежте, щоб якась ворожка не відрізані у вас пасмо волосся.

25-26-27 червня- рекомендую стригтися тим, хто не хоче, щоб волосся швидко відростало, але було пишним і м'яким. Стрижки гарні для людей з жирним волоссям і не дуже гарні для тих, у кого густе волосся.

Новини Названа наймодніша стрижка 2018 року

28-29-30 червня- краще не стригтися. Волосся буде неслухняним, жорстким. Навіть досвідчені перукарі в ці дні можуть допускати помилки. Але для тих, хто хоче перефарбуватися в чорний колір, 29 червня - кращий день.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Влад Росс озвучив прогноз на тиждень з 28 травня по 3 червня.