Місячний календар садівника на червень 2018: поради астролога

Які роботи в саду і на городі слід проводити в кожен день червня 2018 року?

Своїми рекомендаціями, що базуються на місячному календарі, зOBOZREVATELподілився астролог Влад Росс.

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1-2 червня- спадаючий Місяць у Козерозі, тому нічого нового краще не садити, особливо культури, в яких найціннішою є надземна частина. Можна присвятити ці дні догляду за рослинами, в яких важлива підземна частина - картоплею, буряком, редискою тощо.

Також можна займатися чищенням рослин, обрізати засохлі гілки, а також робити щеплення.

3, 4 і 5 червня- спадаючий Місяць буде знаходитися в безплідному знаку Зодіаку, Водолії, тому краще нічого не садити і не сіяти. Але добре зайнятися підгортанням рослин, щоб грунт дихав.

Крім того, можна позбавлятися від шкідників і паразитів - колорадських жуків, мурах та іншого.

6-7 червняМісяць буде знаходитися в суперплодовитих Рибах. Дні сприятливі для посадки цибулі, часнику, петрушки, кропу та іншої зелені, а також для ягідних культур. Пересадка буде дуже вдалою - все приживеться.

Рясно поливайте і удобрюються город.

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8-9 червня- Місяць у Овні. Цей знак Зодіаку не можна назвати надто плідним, але ці дні хороші для збору врожаю. Викопувати молоду картоплю, зривати ягоди і фрукти. Не рекомендую садити квіти і культури, в яких цінна наземна частина.

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Крім того, це сприятливі дні для розведення багать.

10-11 червня- спадаючий Місяць в плідному Тельці. Приділіть увагу коренеплодам і іншим рослинам, в яких цінна підземна частина. Можна готувати до консервації ягоди і фрукти нового врожаю, зайнятися заготовками на зиму.

12-13 червня- Місяць у безплідних Близнюках. На ці дати випадає сатанинський місячний день, тому не рекомендую нічого сіяти і садити. Найкраще зайнятися звільненням землі, прополкою, покосом.

Увечері напередодні молодика 13 червня, перед заходом сонця, або на наступний день добре збирати лікарські рослини.

14-15 червняспадаючий Місяць буде знаходитися в самому плідному знаку Зодіаку, в Раку. У ці дні добре садити баштанні культури, огірки, квасолю, баклажани, кабачки, томати, соняшники тощо. Сприятлива посадка всіх культур, в яких цінна надземна частина.

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16-17 червня- зростаючий Місяць у Леві. Кращий час для збору врожаю кавунів. Сприятливий також збір фруктів, коренеплодів і заготовки на зиму. Добре садити соняшники.

Можна організувати спалювання або покіс трав, а також боротьбу з шкідниками.

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18-19 червня- Місяць у безплідному знаку - в Діві. Слід обережно ставитися до посівів. Рекомендую садити й пересаджувати овочі, а також готувати збори або настоянки лікарських трав.

20-22 червня- Місяць у Терезах. Це найкращий час для всіх квітів. Квіти, посаджені в ці дні, будуть особливо красивими. Це час також сприятливий для зрізання квітів.

Прекрасні дні для оформлення газонів і ландшафтного дизайну.

Сприятливо також садити фруктові дерева на кісточковій основі - вони будуть добре приживатися.

23-24 червня- Місяць у Скорпіоні. Це плідний знак Зодіаку, пов'язаний з "перчинкою". Сприятлива посадка чогось гострого, а також гарбузів, капусти та іншого. Оскільки це водний знак, рекомендується рясний полив.

Сприятливий збір магічних і лікарських трав. Крім того, оскільки Скорпіон - знак смерті, в ці дні доречна боротьба з шкідниками, причому, не тільки на городі, а й в будинку.

25-27 червня- зростаючий Місяць у Стрільці. Гарний час для швидкозростаючих культур, в тому числі для цибулі, часнику, зелені, а також для шипшини, сливи, вишні. Всі екзотичні рослини можуть добре приживатися.

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28-29 червня- Місяць у Козерозі. У День Конституції, 28 червня, не рекомендую ніяких посадок і посівів, зате добре піти в ліс, зайнятися збором лікарських рослин - в ніч перед повним місяцем вони мають найбільшу силу.

29 червня ситуація буде трохи краще. День пов'язаний з внесенням добрив, з щепленням рослин, з пересадкою, а також з покосами.

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30 червня- Місяць буде знаходитися в безплідному Водолії. Краще нічого не садити, дати відпочити землі і позбавлятися від бур'яну і шкідників. Це гарний час для добрива, обприскування, обкурювання і інших процедур.

Як писавOBOZREVATEL, раніше Влад Росс озвучив місячний календар стрижок на червень 2018 року.