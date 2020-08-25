Місячний календар на вересень 2020: коли найнебезпечніші дні

Повний місяць очікується 2 вересня. Молодик – 17 вересня. Фото: Pixabay
Місячний календар на вересень 2020 року допоможе зорієнтуватися, які дні є сприятливими або несприятливими для будь-яких справ і починань, а також коли буде повня, молодик, зростаючий і спадаючий місяць.
Так, зокрема 2 вересня настане так званий Кукурудзяний місяць – повний місяць, який
індіанці прозвали так через пору збору врожаю кукурудзи. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує місячний календар на перший місяць осені.
Так, найсприятливіші дні для бізнесу та особистого життя очікуються 1, 21,22 і 28 вересня. Добрими будуть також дні 8, 16, 23, 30 вересня.
Украй несприятливі дні для будь-яких справ, починань, знайомств тощо будуть 11 і 13 вересня. Складними астрологи називають також 3, 4 і 5 вересня.
Усі інші дні місяця є нейтральними для соціальних взаємодій.
Місячний календар на вересень 2020 року Фото: vedmochka.net
Повний місяць – 2 вересня (Кукурудзяний місяць).
Молодик – 17 вересня.
Зростаючий Місяць – 1 вересня і 18-30 вересня.
Спадаючий Місяць – 3-16 вересня.
Четверта чверть – 10 вересня.
Друга чверть – 24 вересня.
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