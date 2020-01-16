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16 січня • оновлено в 23:25
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Місячний календар на 17 січня: потрібна особлива обережність

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Згідно з місячним календарем на січень 2020 року, в п'ятницю, 17 січня, необхідно проявляти особливу обережність.

День буде вкрай небезпечним із точки зору конфліктів і сварок, які можуть виникати на рівному місці, повідомляє OBOZREVATEL.

На 17 січня випадає 23-й і 24-й місячний день. Місяць буде перебувати в зодіакальному знаку Терези.

Практично протягом усього дня, до 23 годин, буде присутня підвищена небезпека прояву людьми своїх найнегативніших якостей. Можливі спалахи незрозумілої агресії, ревнощів, заздрості, не виключені переслідування і цькування.

Місячний календар на 17 січня

Місячний календар на 17 січня

Водночас Місяць у Терезах розташовує до релаксу та відпочинку, до спілкування з гарними знайомими, друзями й однодумцями. Негативним аспектом знаку Терези є те, що під його впливом людині важко ухвалювати рішення. Тому серйозні кроки краще відкласти, як мінімум, до суботи.

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П'ятниця пройде під знаком планети Венери. Це означає, що день можна присвятити підбиттю проміжних підсумків, звільненню від усього непотрібного і доведенню до логічного завершення вже розпочатих справ. Перевтома небажана.

Після 23 години настає загалом сприятливий місячний день. Рекомендується проявляти м'якість у спілкуванні з людьми, ні на кого не тиснути і не влаштовувати "розбір польотів". Це гарний час для завершення справ, для лікування і зачаття дитини.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив гороскоп по картах Таро на тиждень з 13 по 19 січня, а також любовний гороскоп по Таро Казанови на той самий період.

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