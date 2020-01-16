Місячний календар на 17 січня: потрібна особлива обережність

Згідно з місячним календарем на січень 2020 року, в п'ятницю, 17 січня, необхідно проявляти особливу обережність.

День буде вкрай небезпечним із точки зору конфліктів і сварок, які можуть виникати на рівному місці, повідомляє OBOZREVATEL.

На 17 січня випадає 23-й і 24-й місячний день. Місяць буде перебувати в зодіакальному знаку Терези.

Практично протягом усього дня, до 23 годин, буде присутня підвищена небезпека прояву людьми своїх найнегативніших якостей. Можливі спалахи незрозумілої агресії, ревнощів, заздрості, не виключені переслідування і цькування.

Місячний календар на 17 січня

Водночас Місяць у Терезах розташовує до релаксу та відпочинку, до спілкування з гарними знайомими, друзями й однодумцями. Негативним аспектом знаку Терези є те, що під його впливом людині важко ухвалювати рішення. Тому серйозні кроки краще відкласти, як мінімум, до суботи.

П'ятниця пройде під знаком планети Венери. Це означає, що день можна присвятити підбиттю проміжних підсумків, звільненню від усього непотрібного і доведенню до логічного завершення вже розпочатих справ. Перевтома небажана.

Після 23 години настає загалом сприятливий місячний день. Рекомендується проявляти м'якість у спілкуванні з людьми, ні на кого не тиснути і не влаштовувати "розбір польотів". Це гарний час для завершення справ, для лікування і зачаття дитини.

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