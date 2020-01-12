Місячний календар на 13 січня: ввечері ні з ким не спілкуйтеся

Згідно з місячним календарем на січень 2020 року, понеділок, 13 січня, буде критичним днем.

В цей день рекомендується звести до мінімуму будь-яку діяльність. Очисні практики дадуть хороший результат, повідомляє OBOZREVATEL.

13 січня до 19 години за київським часом буде 19 місячний день, з 19 годин – 20-й. Місяць перебуватиме в зодіакальному знаку Лева.

Небезпечний аспект знака Лева полягає в тому, що він провокує завищення самооцінки і своїх можливостей. Є ризик взятися за справу, з якою людина не в силах впоратися. З цієї причини 13 січня не рекомендується робити великі покупки, підписувати важливі документи і ухвалювати інші важливі рішення.

У той же час день сприятливий для розваг, відпочинку в колі сім'ї та друзів, а також для різного роду тренінгів, семінарів і практик, спрямованих на саморозвиток.

Після 19 години рекомендується обмежити спілкування, оскільки конфлікти можуть виникати "на рівному місці". 20-й місячний день, який розпочнеться в цей час, називають днем кармічних відплат. Найкраще він підходить для медитації, молитви та інших духовних активностей.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив гороскоп по картах Таро на 2020 рік. У ньому використані дві колоди: "78 дверей" і "Універсальний Ключ".

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