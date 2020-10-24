Українцям нагадали, що потрібно взяти із собою для голосування на виборах

Для участі в голосуванні на місцевих виборах-2020 в Україні потрібно взяти із собою паспорт та маску, також рекомендується мати особисту ручку.

Про це на своїй сторінці у Facebook нагадала пресслужба Центральної виборчої комісії. Зазначається, що на вході в дільниці будуть вимірювати температуру.

"Якщо почуваєтеся погано – вам запропонують проголосувати в окремій кабінці для голосування", – сказано в повідомленні.

Інфіковані COVID-19 при цьому могли подати заяву та медичну довідку, щоб проголосувати вдома.

Свій пост ЦВК проілюструвала картинкою про соціальне дистанціювання.

Крім того, правила безпечного голосування нагадало українське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я. Експерти закликали громадян дотримуватися заходів карантину.

25 жовтня українці будуть обрати мерів і голів селищних рад. Крім того, це будуть перші вибори до рад в об'єднаних територіальних громадах ще й за оновленим виборчим законодавством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЦВК пояснила, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах.