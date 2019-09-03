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3 вересня • оновлено в 13:17
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"Місто російської слави?" На Одещині спалахнув шкільний мовний скандал

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У чотирьох із семи загальноосвітніх шкіл міста Чорноморськ Одеської області навчання дітей здійснюється російською мовою.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook письменниця, борчиня за українську мову Лариса Ніцой. Її обурило таке домінування чужої мови над державною і бездіяльність місцевої влади.

"Хто мені пояснить, місто Чорноморськ Одеської області – це що, місто росіян? Все навчання українських дітей у місті Чорноморськ відбувається переважно російською мовою. Це ще одне "місто російської слави", як Севастополь? У місті Чорноморськ Одеської області сім загальноосвітніх шкіл. Чотири з них – російські. І тільки три школи навчають українською мовою", – обурилася вона.

Ніцой додала, що якщо жителі Чорноморська – великі шанувальники російської мови, то їхні діти можуть вивчати її як окремий предмет. Але викладання інших дисциплін повинно здійснюватися винятково державною мовою.

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Також письменниця нагадала про статтю 7 закону "Про освіту". У ній зазначається, що особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних навчальних закладах для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини.

Мовний скандал

Мовний скандал

"Публічні люди"

"Отже, вчитися мовою національних меншин можуть національні меншини. До чого тут українці? Якщо в Чорноморську із семи шкіл аж чотири – з навчанням мовою російської меншини – значить, в цьому місті живуть росіяни? І їх там більшість? Якщо в Чорноморську всі росіяни – то все нормально, що там більшість російських шкіл. Якщо ж у Чорноморську живуть переважно українці, то чому міська влада примусово русифікує українських дітей?" – обурюється Ніцой.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Мовний скандал
Особа
Лариса Ніцой
Місце
Україна Одеса
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Макарский Александр
Макарский Александр
Молодец,рагулиха кастрюлеголовая, во-время стуканула
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Beдьмy корежит от русского, как упыря от солнца
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