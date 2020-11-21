Сумщину несподівано завалило снігом. Вражаючі фото
У Сумській області в ніч на суботу, 21 листопада, випала по-справжньому зимова кількість снігу. Хоча температура повітря в регіоні коливається від -1 до 0 градусів.
Синоптики попередили, що до кінця дня опади припиняться. Місцеві жителі поспішили публікувати в мережі кадри із засніжених вулиць (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Відомо, що перший сніг цього сезону на Сумщині випав ще минулими вихідним. Однак цього разу до регіону завітала справжня зима: засніжило міста Шостка, Кролевець, Боровичі.
Прикметно, що синоптики попереджали про опади на всій території України. Відомо, що сніг 21 листопада також йшов у Чернігові та Умані.
OBOZREVATEL пропонує переглянути фото засніжених міст.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ще 14 жовтня захід України засипало снігом. Опади випали в Карпатах і у Львівській області.
17 листопада в Києві й області випав перший сніг. Він став причиною заторів у більшості районів столиці.
Начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, носитиме "європейський характер".