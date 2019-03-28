Російська Федерація вирішила найближчим часом роздати жителям "Л/ДНР" російські паспорти для того, щоб у Росії з'явилася можливість розширити свою агресію.

Путін дав наказ на те, щоб прийняти закон про спрощену процедуру отримання російського громадянства громадянами України ще в минулому році. Але мова про це йшла давно. Мета цього дійства – отримати законні підстави для офіційного введення російського військового контингенту для захисту "громадян Росії" на Донбасі.

Російська армія

Вони готують законодавчу базу для розширення російської агресії. Проект "Новоросія" провалився, через що в опалу потрапив кремлівський ідеолог та автор цього проекту Сурков. Тобто говориться про те, що одна силова група в Кремлі перемогла, а інша програла. От саме група Суркова і програла.

В першу чергу ми маємо розуміти, що РФ збирається не визнавати вибори президента України, навіть відповідний законопроект зареєстрували. Відповідно, якщо в Україні будуть інспіровані деструктивні дії з посилення хаосу, якщо російські спецслужби зможуть підняти тут протести, провести терористичні атаки, щоб залякати українців. Також завдяки п'ятій колоні вивести людей під виглядом незгоди з результатами президентських виборів, то України доведеться посилити оборону.

Можливо будуть якісь додаткові провокації на фронті, для того, щоб створити ситуацію в якій вони зможуть сказати про наявність "загрози російським громадянам", і для їх захисту вони введуть миротворчий контингент. Але насправді зайдуть російські війська, які просто вдягнуть блакитні каски, перефарбують БТРи у білий колір, як це вже колись було у Чехословаччині.

Це може статися достатньо скоро, це планується вже протягом цього та наступного року.

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