"Мирний житель?" Колишнього ватажка "ДНР" рознесли за "екскурсію" на Донбас

Один із перших ватажків терористичного угруповання "ДНР", російський політтехнолог Олександр Бородай похвалився в російських соцмережах фотозвітом про свою поїздку на Донбас.
Зокрема, він побував на позиціях 4-й ОМСБр 2-го АК "НМ "ЛНР" біля села Жолобок на Луганщині. Відповідні докази опублікувала сторінка Necro Mancer у Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Бородай на екскурсії (все фото)", — підписаний пост.
Колишній ватажок терористів "ДНР" похвалився "екскурсією" на Донбас
twitter.com/666_mancer
Як видно з фото, Бородай спілкувався із терористами "ЛНР" і оглядав їхні позиції, зокрема, з вертольота. Крім цього, він також радісно позував на камеру сам і разом із російськими найманцями.
Скріншот
twitter.com/666_mancer
Користувачі соцмережі жорстко сприйняли таку "екскурсію" колишнього ватажка терористів до Луганської області. Вони зазначили, що раніше терорист також засвітився в Алчевську.
Бородай на Донбасі
twitter.com/666_mancer
"Взуття якраз для поля. Цікаво, чого це він у Луганську їздить? Будуть робити єдину "республіку" з цим представником для реінтеграції в Україні?", "Типу їздив 4-ку з 5-річчям вітати", "Це новий вид камуфляжу пацаки для Арктики, потім будуть відмазуватися, що терорист, одягнений як терорист, з понтом "кореспондент" і "мирний житель вбомбасу", "От уже пройдисвіт. Нахабний і навіть не шифрується. По-моєму, він у цю всю х*рню навіть не вірить", "Ця м*рзота і в Алчевську засвітилася", "Захар, пам'ятається, теж багато їздив і позував... Дови** бувався, су*ара", "Невже Бородай помре своєю смертю? Буде прикро", "Він там накочує за минулі та майбутні перемоги", — прокоментували користувачі.
Скріншот
twitter.com/666_mancer
Скріншот
twitter.com/666_mancer
Бородай на Донбасі
twitter.com/666_mancer
Бородай на Донбасі
twitter.com/666_mancer
Бородай на екскурсії (все фото https://t.co/f7DCZmK59B ) # 4омсбр # 2ак # роа # Жолобок pic.twitter.com/bKB1CvSngC- Necro Mancer (@ 666_mancer) 7 листопада 2019 р
Як писав OBOZREVATEL, колишній ватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай заговорив про захоплення нових українських територій. В інтерв'ю підконтрольним окупантам ресурсам він заявив, що "розкол України досить близький". А також додав, що нібито не хоче крові, але "росіянам доведеться зіграти свою роль у цих процесах".
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