"Мирний житель?" Колишнього ватажка "ДНР" рознесли за "екскурсію" на Донбас

Один із перших ватажків терористичного угруповання "ДНР", російський політтехнолог Олександр Бородай похвалився в російських соцмережах фотозвітом про свою поїздку на Донбас.

Зокрема, він побував на позиціях 4-й ОМСБр 2-го АК "НМ "ЛНР" біля села Жолобок на Луганщині. Відповідні докази опублікувала сторінка Necro Mancer у Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Бородай на екскурсії (все фото)", — підписаний пост.

Колишній ватажок терористів "ДНР" похвалився "екскурсією" на Донбас twitter.com/666_mancer

Як видно з фото, Бородай спілкувався із терористами "ЛНР" і оглядав їхні позиції, зокрема, з вертольота. Крім цього, він також радісно позував на камеру сам і разом із російськими найманцями.

Скріншот twitter.com/666_mancer

Користувачі соцмережі жорстко сприйняли таку "екскурсію" колишнього ватажка терористів до Луганської області. Вони зазначили, що раніше терорист також засвітився в Алчевську.

Бородай на Донбасі twitter.com/666_mancer

"Взуття якраз для поля. Цікаво, чого це він у Луганську їздить? Будуть робити єдину "республіку" з цим представником для реінтеграції в Україні?", "Типу їздив 4-ку з 5-річчям вітати", "Це новий вид камуфляжу пацаки для Арктики, потім будуть відмазуватися, що терорист, одягнений як терорист, з понтом "кореспондент" і "мирний житель вбомбасу", "От уже пройдисвіт. Нахабний і навіть не шифрується. По-моєму, він у цю всю х*рню навіть не вірить", "Ця м*рзота і в Алчевську засвітилася", "Захар, пам'ятається, теж багато їздив і позував... Дови** бувався, су*ара", "Невже Бородай помре своєю смертю? Буде прикро", "Він там накочує за минулі та майбутні перемоги", — прокоментували користувачі.

Скріншот twitter.com/666_mancer

Скріншот twitter.com/666_mancer

Бородай на Донбасі twitter.com/666_mancer

Бородай на Донбасі twitter.com/666_mancer

Як писав OBOZREVATEL, колишній ватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай заговорив про захоплення нових українських територій. В інтерв'ю підконтрольним окупантам ресурсам він заявив, що "розкол України досить близький". А також додав, що нібито не хоче крові, але "росіянам доведеться зіграти свою роль у цих процесах".

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