"Мінськ стане столицею Америки": заяву Лукашенка висміяли яскравою карикатурою

Український художник Андрій Петренко опублікував кумедну карикатуру на президента Білорусі Олександра Лукашенка у відповідь на його заяву, що "Мінськ стане другою столицею Америки".

Новою роботою він поділився на своїй сторінці в Twitter. На ній Олександр Лукашенко зображений на фоні американського прапора й одягненим у купальник кольору білоруського прапора.

"Лукашенка – бацька ўсёй америкі..." – підписав фото Петренко.

Карикатура на Олександра Лукашенка Twitter Андрій Петренко

Нагадаємо, що на церемонії відкриття легкоатлетичного матчу Європа – США президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що через два роки Мінськ стане столицею Сполучених Штатів Америки. За його словами, "у 2021 році відбудеться такий же черговий матч", однак його не зможуть провести в Америці, оскільки в Штатах у цей час буде проводиться чемпіонат світу з легкої атлетики.

"А через два роки, якщо ви нам доручите, ми проведемо ще на більш високому рівні подібний матч. Я обіцяю вам, що через два роки Мінськ стане столицею Сполучених Штатів Америки", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко, виступаючи в одній зі шкіл Мінська, назвав "мотлохом" вищу математику.

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