Міністр охорони здоров'я Степанов заразився коронавірусом
Глава МОЗ перебуває вдома на самоізоляції
Він продовжить працювати в дистанційному режимі
Степанов також закликав українців дотримуватися карантинних заходів
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заразився коронавірусом. Він отримав позитивний тест.
Голова відомства наразі перебуває вдома на самоізоляції, повідомляється на його сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, сьогодні отримав позитивний тест на COVID-19. Зараз сиджу вдома", – сказав міністр.
Степанов уточнив, що продовжить роботу дистанційно. Щоденні брифінги він також проводитиме з дому.
Міністр закликав українців дотримуватися правил карантину і не відвідувати місця масових скупчень людей.
"Шановні українці, закликаю вас дотримуватися всіх карантинних правил і не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок і будьте здорові", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірусом заразилися інші члени уряду.
Це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський та міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.