''Мінет від провідника'': пасажир розповів інтимні подробиці скандалу з ''Укрзалізницею''

Пасажир поїзда "Ужгород-Лисичанськ", з яким провідник вступив в інтимні стосунки поки він спав, заявив, що не зміг його наздогнати після інциденту і відразу ж звернувся до правоохоронцев.

Аудіозапис з його розмовою з поліцією потрапила у розпорядження OBOZREVATEL .

"Я спав, прокинувся від того, що мені провідник мінет робив", - пояснив потерпілий.

За його словами, інцидент стався близько півночі у вагоні СВ, коли потяг під'їжджав до Львова. Окреме купе провідник відкрив своїм ключем, стверджує пасажир.

"Провідники іржуть, що такого не було. Але мені ось взагалі не смішно", - обурюється потерпілий.

Він не зміг наздогнати кривдника після того, як прокинувся, так як той нібито був "вдвічі більше". При цьому чоловік запевнив, що запам'ятав обличчя провідника. І підкреслив, що якби це була все ж жінка, то не скаржився б.

Поліція пообіцяла розібратися в інциденті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше начальниця поїзда "Ковель-Москва" під час його руху зі скандалом виштовхала пасажира з вагона.