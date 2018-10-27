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''Мінет від провідника'': пасажир розповів інтимні подробиці скандалу з ''Укрзалізницею''

183тЧитати матеріал російською

Пасажир поїзда "Ужгород-Лисичанськ", з яким провідник вступив в інтимні стосунки поки він спав, заявив, що не зміг його наздогнати після інциденту і відразу ж звернувся до правоохоронцев.

Аудіозапис з його розмовою з поліцією потрапила у розпорядження OBOZREVATEL .

"Я спав, прокинувся від того, що мені провідник мінет робив", - пояснив потерпілий.

За його словами, інцидент стався близько півночі у вагоні СВ, коли потяг під'їжджав до Львова. Окреме купе провідник відкрив своїм ключем, стверджує пасажир.

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"Провідники іржуть, що такого не було. Але мені ось взагалі не смішно", - обурюється потерпілий.

Він не зміг наздогнати кривдника після того, як прокинувся, так як той нібито був "вдвічі більше". При цьому чоловік запевнив, що запам'ятав обличчя провідника. І підкреслив, що якби це була все ж жінка, то не скаржився б.

Поліція пообіцяла розібратися в інциденті.

Пасажир розповів інтимні подробиці скандалу з ''Укрзалізницею''

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше начальниця поїзда "Ковель-Москва" під час його руху зі скандалом виштовхала пасажира з вагона.

Місце
УкраїнаЛьвів
Об'єкт
Укрзалізниця
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
Ахахахаха блять)))) Такого я ещё не слышал))) ахахахаха!!!))) Это случайно не ГРУшники?))))
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Livesey David
Livesey David
Проводники укрзалізниции пропагандируют европейские ценности. ))
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Кихот Дон
Кихот Дон
кацапы минетчики нападают и сосут. от недоразвитые раесяне пидарестяне
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Борсук Олег
Борсук Олег
Кихот Дон. Ты хорошо головой подумал прежде чем сморозить такую х@йню! Поезд Ужгород-Лисичанск! И вдруг кацапы! До такого бреда мог додуматься только убитый на всю голову дебил(и с большой буквы)
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andreyev andrei
andreyev andrei
Кихот Дон, Дурень! Кацапы в львовском паровозе???:-))) Это экскадрон летучих ляшковцев поезд захватил!:-)
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