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"Мімімішний снайпер": мережу підірвало кумедне фото захисника України

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У мережі викликало фурор фото снайпера Сил спеціальних операцій ЗСУ, який лежить з гвинтівкою, а з-під його берців видніються білі шкарпетки з єдинорогом.

Кумедну світлину опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Всього за годину з моменту публікації пост зібрав 2 200 лайків, близько сотні захоплених коментарів і більше 150 репостів.

"Милість цього фото зашкалює. Нічого незвичайного: просто суворий снайпер-спецпризначенець, який без жалю знищує ворога, носить шкарпетки з кольоровим єдинорогом. На знімку нижче військовий випробовує свою гвинтівку UAR10 перед виходом на передову. Від того, наскільки добре буде працювати зброя, залежить успіх його роботи", – підписали фото.

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Снайпер ССО ЗСУ

Снайпер ССО ЗСУ

Facebook "Повернись живим"

Під ним українці залишили безліч слів підтримки і подяки на адресу українського захисника, оцінивши також його почуття гумору.

"Мімімішній снайпер", "Хвала Єдинорогу!", "Зовсім діти. Бережи вас Господь і Матір Божа!", "Працюй по-стаханівськи, снайпере, плідного дня і плідної ночі, доброго здоров'я тобі і довгих років життя!", "Оберіг-єдиноріг! Безпека понад усе, мирного неба над головою", – пишуть користувачі мережі під фото.

"Мімімішний снайпер": мережу підірвало кумедне фото захисника України

"Мімімішний снайпер": мережу підірвало кумедне фото захисника України

"Мімімішний снайпер": мережу підірвало кумедне фото захисника України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися відео з ліквідацією терориста "ДНР" снайпером ЗСУ. На ньому видно, як український захисник ліквідує окупанта з відстані 800 метрів калібром кулі 8,58 мм.

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Теги
повернись живим Сили спеціальних операцій ЗС України
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Так его и прикопают, в носках с единорогом))
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Чорный Сашко, Может быть и такой печальный финал, но вопрос не в этом. Вопрос в том , сколько нечуди уже прикопано, благодаря стараниям этого любителя фэнтези?
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Сидушов Николай
Сидушов Николай
Чорный Сашко, Думаю, что тебя намного раньше прикопают!
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