Міграційна служба України відновлює роботу: які області "пролетіли"

У рамках пом'якшення карантину через COVID-19 із 25 травня Державна міграційна служба України відновить роботу в більшості регіонів, крім:

Києва та Київської;

Волинської;

Закарпатської;

Рівненської;

Чернівецької областей.

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Територіальні підрозділи ДМС в інших областях працюватимуть за звичним графіком, повідомляється на сайті відомства.

Міграційна служба відновлює роботу 0552.ua

Крім того, з 25 травня буде знято обмеження щодо порядку надання адміністративних послуг. Так, громадяни України, іноземці та особи без громадянства зможуть отримати будь-яку послугу. Відновлюється також робота сервісу "Електронна черга".

Міграційна служба при цьому закликає відвідувачів дотримуватися рекомендацій із протидії поширенню коронавірусу:

користуватися захисною маскою, рукавичками та дезінфікуючими засобами;

не створювати скупчення людей і дотримуватися безпечної відстані між людьми (з розрахунку не більше однієї людини на 10 кв. метрів);

уникати контакту з особами, які мають ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ).

dmsu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Міністерство охорони здоров'я України озвучило умови, за яких дитячі садки можуть відновити роботу під час дії адаптивного карантину.

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