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29 грудня • оновлено в 22:37
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"Ми забрали наших героїв!" Зеленський зустрів українських полонених: про що говорив

1.9т
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Президент України Володимир Зеленський зустрів українців, яких 29 грудня звільнили з полону "Л/ДНР".

Увечері в неділю глава держави дав брифінг, зазначивши, що обмін став можливим завдяки переговорам у "нормандському форматі".

"Найголовніше, що люди вдома. Перша частина домовленостей в "нормандському форматі" виконана. Ми повернули наших людей, звільнили 81 людину. 76 людей зараз на підконтрольній Україні території. Шестеро залишилися, тому що там їхні сім'ї. Хочу подякувати всім лідерам "нормандської четвірки". Але ми розуміємо, що ще дуже багато наших людей на території РФ і в Криму. Це інший трек, яким ми зараз займаємося.

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Так, це умови "всіх на всіх", умови цього обміну. Ми забрали наших героїв. Це було важке рішення, політичне. Я вважаю, що наші бійці, військові, журналісти є нашими героями. Наш пріоритет – повернути їх. Я з повагою ставлюся до родичів, які втратили рідних на Майдані. На жаль, ми не можемо повернути тих, хто загинув, але ми можемо повернути живих", – розповів Зеленський.

"Ми забрали наших героїв!" Зеленський зустрів українських полонених: про що говорив

Як писав OBOZREVATEL, головним пріоритетом України залишається остаточне звільнення всіх громадян держави в форматі "всіх на всіх". Глава МЗС Вадим Пристайко розповів, що продовжаться переговори з РФ з цього питання.

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Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Обмін полоненими
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Бориспіль
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Какое он чмо
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0
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Что бы стать героем на украине, достаточно просто попасть в плен) сугс
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
76+6=82. Клоун считать умеет, не?
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