"Ми вже під Полтавою!" Терористи "ДНР" замарили захопленням нових українських міст

Одіозний терорист, "начальник прес-служби народної міліції ДНР" Данило Бессонов повідомив, що "республіка" прорвала оборону ВСУ на Донбасі і вже до вечора 11 серпня буде в Києві, чим викликав глузування в мережі.

Так, на його повідомлення звернув увагу в своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Українські позиції по всьому фронту були знищені ракетами системи "Калібр". Посилившись ростовською бронегрупою ми пішли в наступ. На даний момент просунулися до Кривого Рогу, Кременчука і Полтави, де зустріли незначний опір. Увечері будемо в Києві", – написав Бессонов.

У "ДНР" замарили захопленням України

"Аналізуючи повідомлення розумію, що на окуповану територію для спікерів привезли щось міцніше, ніж настоянка бояр на мухоморах. Данька Безсонов продегустував", – відреагував Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бессонов зганьбився фейком про вбивство ЗСУ вагітної жінки.

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