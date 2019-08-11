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"Ми вже під Полтавою!" Терористи "ДНР" замарили захопленням нових українських міст

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Одіозний терорист, "начальник прес-служби народної міліції ДНР" Данило Бессонов повідомив, що "республіка" прорвала оборону ВСУ на Донбасі і вже до вечора 11 серпня буде в Києві, чим викликав глузування в мережі.

Так, на його повідомлення звернув увагу в своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Українські позиції по всьому фронту були знищені ракетами системи "Калібр". Посилившись ростовською бронегрупою ми пішли в наступ. На даний момент просунулися до Кривого Рогу, Кременчука і Полтави, де зустріли незначний опір. Увечері будемо в Києві", – написав Бессонов.

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У "ДНР" замарили захопленням України

У "ДНР" замарили захопленням України

"Аналізуючи повідомлення розумію, що на окуповану територію для спікерів привезли щось міцніше, ніж настоянка бояр на мухоморах. Данька Безсонов продегустував", – відреагував Штефан.

"Ми вже під Полтавою!" Терористи "ДНР" замарили захопленням нових українських міст
"Ми вже під Полтавою!" Терористи "ДНР" замарили захопленням нових українських міст

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бессонов зганьбився фейком про вбивство ЗСУ вагітної жінки.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ДНР терористи "ДНР" Новини ДНР Донбас
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Макарский Александр
Макарский Александр
Прикольно,но где-то в Киеве и Одессе злякалось и непроизвольно зробыло жим-жим ни одно свидомое очко патриотов
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Хехе,досталось видно и даньке-чушке лавровско-заморского коксу с гумконвоем,но видать в сильно разбавленном виде.
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