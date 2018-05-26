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"Ми відстали від Росії": депутат назвав українців "х*хлами"

12.9тЧитати новину російською

В Україні більше "х*хлів", ніж законослухняних українців.

Таку думку висловив колишній мер Глухова у Сумській області Юрій Бурлака, який нині очолює фракцію "Воля народу" у Глухівській міськраді, пише "Країна".

"Українець - це законослухняний трудяга з цінностями сім'ї. А х*хол сам не працює, заздрить, робить гидоти. Вважав, що у нас більше українців. Виявилося - навпаки ", - сказав він.

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При цьому Бурлака вважає, що Україна відстає у своєму розвитку від Росії.

"У минулому році їздив до брата в Туапсе. Об'їздив Воронезьку, Бєлгородську, Курську, Ростовську області та Краснодарський край. Ми від них відстали років на 30, і вже не наздоженемо", - стверджує депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст Дмитро Гордон заявив, що український народ є "дегенеративним", так як вибрав собі "дегенеративну влада", яка також несе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі.

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УкраїнаСуми
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Как такое чмо,будучи депутатом и мэром,с менталитетом отставшего на 30 лет от россии,иожет занимать такие должности?Вы думаете оно в состоянии проводить реформы и двигать Украину вперёд?Сколько ещё таких "патриотов" при должностях в стране....Те,кто выбрал это недоразумение,должны купить своему избраннику билет в россиюи торжественно отправить смотреть дальше.Ну не могут такие люди что-то менять в стране,которая выбрала совсем другое направление развития.
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Aleshin Aleksei, на президента посмотри....
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Браво!!!
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