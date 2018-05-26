"Ми відстали від Росії": депутат назвав українців "х*хлами"

В Україні більше "х*хлів", ніж законослухняних українців.

Таку думку висловив колишній мер Глухова у Сумській області Юрій Бурлака, який нині очолює фракцію "Воля народу" у Глухівській міськраді, пише "Країна".

"Українець - це законослухняний трудяга з цінностями сім'ї. А х*хол сам не працює, заздрить, робить гидоти. Вважав, що у нас більше українців. Виявилося - навпаки ", - сказав він.

При цьому Бурлака вважає, що Україна відстає у своєму розвитку від Росії.

"У минулому році їздив до брата в Туапсе. Об'їздив Воронезьку, Бєлгородську, Курську, Ростовську області та Краснодарський край. Ми від них відстали років на 30, і вже не наздоженемо", - стверджує депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст Дмитро Гордон заявив, що український народ є "дегенеративним", так як вибрав собі "дегенеративну влада", яка також несе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі.