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4 січня • оновлено в 21:44
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/ Суспільство

"Ми просто вимираємо!" Савченко розповіла, як "гниє" Україна

4.3т
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Народна депутатка VIII скликання Надія Савченко розповіла, що в Україні відбувається "процес гниття".

Відповідну думку вона висловила в ефірі телеканалу "112", зазначивши, що влада "вбиває" суспільство голодом і "нестерпним рівнем життя".

Крім того, вона наголосила, що "гниття країни навіть гірше, ніж гаряча війна", вказавши також на низький рівень підтримки громадян державою.

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Надія Савченко

Надія Савченко

Facebook Надії Савченко

"Ми просто вимираємо, самознищуємося", – заявила Савченко.

Екснардепка вважає, що виправити ситуацію, яка склалася, зможе авторитарний режим в Україні. При цьому вона додала, що Києву необхідно "трощити своїх залізним кулаком", щоб недоброзичливці "боялися і поважали" в майбутньому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савченко присвятила різкий пост спікеру ВРУ Дмитру Разумкову, в якому закликала чиновника не допустити ухвалення земельного закону і піти проти президента Володимира Зеленського.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Ой кажись она неравнодушна к нашему В.Путину.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
"Ну коли вже цi кляти сепари почнут здаватися до нас у полон i зрозумiють що усi українцi вже почали жити щасливим та заможнiм життям?", - В. Вятрович ))
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васильевич василий
васильевич василий
Надя зачипована хорошо
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