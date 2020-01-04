"Ми просто вимираємо!" Савченко розповіла, як "гниє" Україна

Народна депутатка VIII скликання Надія Савченко розповіла, що в Україні відбувається "процес гниття".

Відповідну думку вона висловила в ефірі телеканалу "112", зазначивши, що влада "вбиває" суспільство голодом і "нестерпним рівнем життя".

Крім того, вона наголосила, що "гниття країни навіть гірше, ніж гаряча війна", вказавши також на низький рівень підтримки громадян державою.

Надія Савченко Facebook Надії Савченко

"Ми просто вимираємо, самознищуємося", – заявила Савченко.

Екснардепка вважає, що виправити ситуацію, яка склалася, зможе авторитарний режим в Україні. При цьому вона додала, що Києву необхідно "трощити своїх залізним кулаком", щоб недоброзичливці "боялися і поважали" в майбутньому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савченко присвятила різкий пост спікеру ВРУ Дмитру Разумкову, в якому закликала чиновника не допустити ухвалення земельного закону і піти проти президента Володимира Зеленського.

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