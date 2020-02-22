Головна Новини
22 лютого • оновлено в 23:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Дмитро Ярош
Дмитро Ярош
Засновник "Правого сектору" Всі статті автора

Ми програли інформаційний бій, але переможемо у Війні за Незалежність

1.7т

Друзі!

Облиште "мені соромно"...

Росія, використовуючи всі свої ресурси, провела успішну спецоперацію.

Безумовно, що в ній брали участь, як відверті найманці, так і "корисні ідіоти", виховані на "високохудожніх" серіалах і шоу провідних олігархічних каналів, власниками яких є всім відомі особи.

Саме ці особи, під час Війни, отримують надприбутки, саме вони, маніпулюючи свідомістю мас, приводять своїх людей до влади, саме вони кричать про "втому від війни" і пропагують капітуляцію...

"Нові Санжари", "спів гімну лікарів зі Львівщини", "розіп’яті хлопчики", "смажені снігурі", як і кровожерливий Ярош (в лапки не беру :) ) - з одної імперсько-олігархічної опери...

Новини
Три сценарії капітуляції

Так. У цьому випадку, вороги України досягли своєї мети - українців перед всім світом виставили дикунами...

Але ж, ми не такі! Українці - гідний Народ, в якому трапляються і виродки, і зрадники... Та своїм багаторічним спротивом окупації як зовнішній, так і внутрішній, ми довели, в першу чергу собі, що варті Свободи та національної Державності.

Ми програли один інформаційний бій, але переможемо у Війні за Незалежність та Гідність!

Слава Україні!

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Дмитро Ярош Дмитро Ярош
Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда Коронавірус Протести в Нових Санжарах
Місце
Україна
Теги
пропаганда протест
Джерело
Джерело: Facebook Дмитра Яроша
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
2
Смішно
8
Цікаво
11
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Олесь Андрій
Олесь Андрій
НАРІД не ВИХОВАЄШ-це ДАННІСТЬ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
IGGI IGGI
IGGI IGGI
Вороги выставили? Да неужто, вы сами себя выставили хуже всяких дикарей. Ведь даже самые дикие папуасы защищают СВОИХ соплеменников, а не пытаются их уничтожить.... Нация обезумевших каннибалов...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
" Українці - гідний Народ, в якому трапляються і виродки, і зрадники." 73% -нормальные! Но есть виродки типа Яроша!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги