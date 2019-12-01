"Ми повинні бути єдиними!" Зеленський виступив з потужним зверненням до українців

Президент Володимир Зеленський зробив заяву про річницю проведення референдуму за незалежність України.
У Facebook він нагадав, що "28 років тому українці рішуче підтримали Акт проголошення незалежності.
"90% українців на Закарпатті та Волині, на Донбасі та Львівщині, в Одесі, Харкові, Дніпрі, Луганську та в Криму, власне, у КОЖНОМУ куточку Батьківщини, сказали: Україні – бути!" – написав Зеленський.
Президент зазначив, що це насправді велике свято, оскільки "в той день ми всі, незалежно від мови, статі та віросповідання, об'єдналися, щоб жити разом в єдиній і незалежній країні".
Зеленський також вказав на обрив зв'язків з СРСР зі зміною поколінь. "Сьогодні вже є ціле покоління українців, які народилися самі та народили дітей у незалежній Україні. І це – наше майбутнє. Заради якого ми повинні і надалі бути єдиними!" – додав він.
Володимир Зеленський
офіс президента
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну 1 грудня відзначає річницю проведення референдуму за незалежність, який відбувся в 1991 році і підтвердив Акт проголошення незалежності України, прийнятий Верховною Радою.
В той день 90,92% виборців дали ствердну відповідь на питання: "Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?"
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