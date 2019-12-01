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1 грудня • оновлено в 22:08
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"Ми повинні бути єдиними!" Зеленський виступив з потужним зверненням до українців

17.1т
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Президент Володимир Зеленський зробив заяву про річницю проведення референдуму за незалежність України.

У Facebook він нагадав, що "28 років тому українці рішуче підтримали Акт проголошення незалежності.

"90% українців на Закарпатті та Волині, на Донбасі та Львівщині, в Одесі, Харкові, Дніпрі, Луганську та в Криму, власне, у КОЖНОМУ куточку Батьківщини, сказали: Україні – бути!" – написав Зеленський.

Президент зазначив, що це насправді велике свято, оскільки "в той день ми всі, незалежно від мови, статі та віросповідання, об'єдналися, щоб жити разом в єдиній і незалежній країні".

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Зеленський також вказав на обрив зв'язків з СРСР зі зміною поколінь. "Сьогодні вже є ціле покоління українців, які народилися самі та народили дітей у незалежній Україні. І це – наше майбутнє. Заради якого ми повинні і надалі бути єдиними!" – додав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну 1 грудня відзначає річницю проведення референдуму за незалежність, який відбувся в 1991 році і підтвердив Акт проголошення незалежності України, прийнятий Верховною Радою.

В той день 90,92% виборців дали ствердну відповідь на питання: "Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?"

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ПОТУЖИЛСЯ - И ВЫДАЛ ПОТУЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ!!! :-))))
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
За это предательство скоро придёт страшная расплата. Прежде братский народ будет и купать вину перед русскими кровью, землёй и хлебом!
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тимчук нина
тимчук нина
Franta Bonanta, А почему хлебом, снова нам устроят голодомор?.
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Если бы люди Юго-Востока тогда знали как хохля поступит с русским языком...никакой украины тогда бы и не случилось.. Лоханулись..поверили хохлам немытым
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Lyakhov Yuri, кугут вонючий, на Вашей убогой "дермове балакают только в Цаповке, Мандрыковке и Чмыровке. :-)))
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Кучерявый Андрей, Утихомирься, лысый. Твой Усть-Залупенск - это совсем не юговосток...
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