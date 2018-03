"Ми помилилися": Цукерберг відреагував на всесвітній скандал з Facebook

Засновник Facebook Марк Цукерберг назвав помилкою соціальної мережі скандал навколо британської компанії Cambridge Analytica, яка зібрала особисті дані 50 мільйонів користувачів.

"Ми несемо відповідальність за захист ваших даних, і якщо ми не зможемо (захистити їх. - Ред.), ми не будемо мати право служити вам. Я працював над тим, щоб точно зрозуміти, що сталося, і переконатися, що це не повториться", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

"Доброю новиною є те, що найважливіші дії, щоб запобігти цьому знову (використанню даних користувачів. - Ред.), ми вже зробили багато років тому. Але ми також помилилися, нам потрібно зробити набагато більше, активізуватися і зробити це", - додав Цукерберг.

За словами засновника Facebook, Cambridge Analytica вже заборонили використовувати будь-які послуги соцмережі.

"Cambridge Analytica стверджує, що вони вже видалили дані і погодилися на судовий аудит фірми, яку ми найняли. Ми також працюємо з регуляторами, які розслідують, що сталося", - зазначив він.

Цукерберг заявив, що між Cambridge Analytica, Facebook і розробником програми "This is your digital life" (з його допомогою були отримані дані користувачів соцмережі. - Ред.) росіянином, професором Кембриджського університету Олександром Коганом "було порушено довіру".

"Але це також було порушенням довіри між Facebook і людьми, які поділилися своїми даними з нами і очікували, що ми їх захистимо. Ми повинні це виправити", - підкреслив засновник соцмережі.

Крім того, він розповів про кроки, які будуть зроблені для захисту даних.

"По-перше, ми розглянемо всі додатки, які мали доступ до великих обсягів інформації, перш ніж ми змінили нашу платформу, щоб значно скоротити доступ до даних в 2014 році, і ми проведемо повну перевірку будь-якого додатку з підозрілою діяльністю. Ми заборонимо будь-якого розробника на нашій платформі, який не згодна на ретельний аудит. І якщо ми знайдемо розробників, які неправильно використовували особисту інформацію, ми заборонимо їх і розповімо всім, хто постраждав від цих додатків. Це включає людей, чиї дані Коган неправильно використовував тут", - пояснив Цукерберг.

"По-друге, ми ще більше обмежимо доступ розробників до даних, щоб запобігти іншим видам зловживань. Наприклад, ми видалимо доступ розробників до ваших даних, якщо ви не використали їх додаток протягом трьох місяців. Ми скоротимо запити щодо даних, які ви надаєте додатку при вході в систему - тільки ваше ім'я, фотографія профілю та адреса електронної пошти ", - акцентував він.

Найближчим дні, за словами Цукерберга, в Facebook буде більше змін, якими поділяться з користувачами.

"Ми хочемо переконатися, що ви розумієте, яким додаткам ви дозволили отримувати доступ до ваших даних. В наступному місяці ми покажемо всім інструмент у верхній частині вашої стрічки новин з додатками, які ви використовували, і простий спосіб скасувати цим додаткам доступ до ваших даних. У нас вже є інструмент для цього в налаштуваннях конфіденційності, і тепер ми поставимо цей інструмент у верхній частині вашої стрічки новин, щоб переконатися, що всі його бачать", - анонсував засновник соцмережі.

"Я запустив Facebook, і я відповідаю за те, що відбувається на нашій платформі. Я серйозно займаюся тим, що потрібно для захисту нашої спільноти. Хоча ця конкретна проблема, пов'язана з Cambridge Analytica, більше не повинна статися з новими додатками сьогодні, це не змінює того, що відбувалося в минулому. Ми дізнаємося з цього досвіду, як ще більше захистити нашу платформу і зробити наше співтовариство більш безпечним для всіх, хто буде в ньому ", - резюмував Цукерберг.

Як повідомляв "Обозреватель", від Цукерберга зажадали свідчень у справі про скандал навколо Cambridge Analytica, яка зібрала особисті дані 50 мільйонів користувачів Facebook і ймовірно внесла вагомий вклад в перемогу Дональда Трампа на виборах президента США і вплинула на результати референдуму про вихід Великобританії з Європейського Союзу.