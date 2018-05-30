Вбивство журналіста Аркадія Бабченка ще раз продемонструвало, що українці на власній території незахищені. Навіть у столиці. Досі залишаються нерозкритими резонансні вбивства, фактично диверсії. Торік демонстративно було підірвано автомобіль керівника спецпідрозділу Головного управління розвідки. Результату нема. Аналогічна історія із вбивством Павла Шеремета. До того розстрілювали бійців АТО, теж немає результату.

Спецслужба Служби безпеки України має бути саме службою безпеки України, а не службою політичного убезпечення президента. Влада використовує ресурси, наружку і прослушку (зокрема відслідковують мої маршрути, прослуховують телефон) для переслідування політичних опонентів замість того, щоб займатися контррозвідувальною діяльністю і працювати на недопущення резонансних вбивств, які шокують суспільство і доводять ворогові, щоб він може діяти безкарно на нашій території.

Безумовно, тут ключова роль президента, який мав би зорієнтувати спецслужбу та інші правоохоронні органи на виконання державних завдань, щоб люди у своїй країні почувалися безпечно. Але президент займається політичними ігрищами, а не вимагає від офіцерів СБУ дотримуватися законів і працювати в інтересах країни.

Ми платимо мільярди гривень у вигляді податків, плюс уже декілька років діє додатковий військовий збір, ми утримуємо Службу безпеки, яка за чисельністю перевищує аналогічні структури в інших країнах. Тому ми маємо право вимагати від керівництва СБУ і від інших правоохоронців результату. А вони поки що розводять руками, обіцяють, а потім минає місяць, півроку-рік-два, і немає не те що результату, а й навіть жодних серйозних зрушень.

Подивіться, як діють спецслужби в інших країнах - Франції, Бельгії. Теракт - і відразу за кілька днів навіть в інших державах знаходять телефони виконавців, їхні переговори, і притягують до відповідальності. Наша спецслужба повинна діяти в інтересах країни, а не в інтересах влади. Це ключова вимога. І ті офіцери, які склали присягу на вірність українському народові, повинні час від часу нагадувати собі текст цієї присяги.

Чи буде доведено до кінця розслідування вбивства Бабченка? Якщо воно буде розслідуватись так само, як це було з іншими резонансними вбивствами, то шансу немає. Спецслужби мають показати результат, якщо хочуть мати довіру українців.

Особисто я думаю, що без Росії тут не обійшлося. Саме тому для того, щоб люди чітко знали, що відбувається на нашій території і хто тут так безкарно вбиває, підриває машини в центрі столиці, має бути чітка відповідь правоохоронних органів. Насамперед відповідь СБУ.