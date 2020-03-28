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28 березня • оновлено в 18:51
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"Ми опинилися у полоні": українець у В'єтнамі гучно звернувся до влади через закриття кордонів

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Українець Євген Щук, який разом із дружиною та маленькими дітьми застряг у В'єтнамі, просить український уряд дозволити евакуювати його сім'ю та понад 300 громадян України.

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У своєму відеозверненні для Telegram-каналу Pavlovsky News Євген повідомив, що евакуаційний рейс готовий оплатити в'єтнамський мільярдер.

"Ми не вимагаємо фінансової підтримки, евакуаційний рейс Хошимін – Київ буде оплачений коштом приватної особи. За таких складних умов один в'єтнамський мільярдер не зміг спокійно дивитися на те, у якій ситуації опинилися саме українські громадяни. Він розуміє, що ми не можемо повернутися додому через відсутність прямих рейсів, а транзитні рейси скасовані. Більшість країн також зачинила кордони, і українці, по суті, залишилися в полоні", – розповів він.

Прапор В'єтнаму

Прапор В'єтнаму

"Укрінформ"

Однією з основних проблем для українців, як пояснює Євген, є те, що влада В'єтнаму не дозволяє іноземцям продовжувати візи, скасовано картки тимчасового перебування та не надається право перебувати в країні. Штраф за нелегальне перебування становить від 30 до 50 доларів на добу. Що стосується Євгена, за сім'ю за місяць карантину він повинен буде заплатити майже 6 тис. доларів.

"Місцева влада також ухвалює рішення про недопустимість здачі в оренду житла для іноземних громадян. І вже бували випадки, коли орендодавці приходили до людей додому й вимагали протягом години звільнити помешкання, а в разі незгоди викликали поліцію. Безліч українців просто залишаються безхатьками. У людей закінчуються заощадження, і вони не можуть знайти нове житло та чим за нього заплатити", – говорить українець.

За його словами, самі в'єтнамці вже починають негативно реагувати на іноземців просто на вулицях: "Деякі показують на нас пальцями й кажуть "корона".

Хошимін

Хошимін

ua.traveltables.com

Євген із сім'єю заплановано мали вилетіти 18 березня з Хошиміна в Стамбул. Коли ж з'явилося повідомлення про тимчасове припинення авіасполучення в Україні, їм не вдалося змінити дати вильоту чи купити нові квитки, їх просто не було.

Зараз же українці просять уряд узгодити з В'єтнамом та надати дозвіл на виліт евакуаційного рейсу, який був організований спільно з посольством України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Таїланді сотні українців не можуть вилетіти через закриття кордонів України.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
евакуація карантин
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Kom AV
Kom AV
Поздравляю, у вас появилось новое слово в лексиконе. Раньше все было сильно и мощно, теперь громко. Только что оно обозначает? На столько громко, что его услышали из Вьетнама на Украине?..
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Cachko Elena
Cachko Elena
а че можно делать в этой стране еще и с детьми ? ишь как раскидало то по всему свету украинц...
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Cachko Elena, человек лучшей жизни искал для своей семьи,но в сложившихся условиях выгоняют жить в родимое болото.
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Животенко Николай
Животенко Николай
Який громкий украинец! Он забыл, что во Вьетнами очень не любят пындосов, а уж подпындосников тем более. Надеюсь хватило ума не вытаскивать из шаровар красно-черную тряпку???
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