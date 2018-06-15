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Анатолій Власюк
Анатолій Власюк
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Ми обпеклись на Савченко, а тепер дмухаємо на Сєнцова

2.2т

Я вам пишу. Чего же боле?

Что я могу ещё сказать?

Теперь, я знаю, в вашей воле

Меня презреньем наказать.

Але я не про лист Тетяни до Онєгіна, а про лист Наді до Путіна, що не викликало широкого резонансу, хоча на це, мабуть, сподівалася Савченко. В ньому вона просить звільнити політв’язнів. Сам текст значення не має. Для Савченко головним повинен був стати сам факт написання листа – для внутрішнього українського споживача, бо для Путіна льотчиця вже використаний матеріал. Це була ще одна спроба ув’язненої нагадати про себе потенційним виборцям.

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Сенцов или умрет в тюрьме, или к нему применят пытки

Савченко стала жертвою режиму Путіна. Мабуть, прийде час, і ми з’ясуємо, як їй промивали мізки ідеологією “русского міра”, і коли нею маніпулювали, а коли вона вела самостійну гру. Але Надія повинна усвідомити, що через неї світова спільнота із запізненням взялася рятувати життя Сєнцову. Мовляв, Савченко вже голодувала – і що з того вийшло? Проте з’ясувалося, що Савченко – не Сєнцов. У Росії й тепер уже в Україні вона голодувала заради себе і ніколи мова не йшла про її смерть. Сєнцов голодує заради інших і його ймовірна смерть є реальністю.

У гібридній війні Путіна зі світом можливо все. Найстрашніше і найжорстокіше, коли вивертають душі. Ми обпеклись на Савченко, а тепер дмухаємо на Сєнцова. Проте поступ історії є незворотнім, а підлості Путіна призведуть його до поразки – не лише фізичної, а насамперед моральної.

Читайте всі новини по темі "Справа Олега Сенцова" на сайті "Обозреватель".

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Автор
Анатолій ВласюкАнатолій Власюк
Теми
Справа Олега СенцоваУкраїнські політв'язні в Росії
Особи
Олег СенцовНадія Савченко
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Пока сенцову не присвоят звание героя украины его не отпустят. Поторопитесь хохлы, сенцов уже согласился есть московскую колбасу, дальше - больше. Русский дух постепенно проникает в него, скоро может быть слишком поздно.
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