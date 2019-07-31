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"Ми не зліземо!" У Херсоні залишили потужне послання у річницю нападу на Гандзюк

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На стіні Херсонської міської ради з'явився напис "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані".

Відповідне фото опублікували активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook в річницю нападу на активістку, внаслідок якого вона померла.

"Рік із дня нападу на Катю Гандзюк. На стіні міськради в Херсоні з’явився напис. Так і буде. Ми не зліземо", — йдеться в повідомленні.

"Ми не зліземо!" У Херсоні залишили потужне послання у річницю нападу на Гандзюк

"Хто замовив Катю Гандзюк?", Facebook

Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Катерина Гандзюк
Місце
Україна Херсон
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