"Ми не зліземо!" У Херсоні залишили потужне послання у річницю нападу на Гандзюк

На стіні Херсонської міської ради з'явився напис "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані".

Відповідне фото опублікували активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook в річницю нападу на активістку, внаслідок якого вона померла.

"Рік із дня нападу на Катю Гандзюк. На стіні міськради в Херсоні з’явився напис. Так і буде. Ми не зліземо", — йдеться в повідомленні.

"Хто замовив Катю Гандзюк?", Facebook

Як писав OBOZREVATEL:

31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Гандзюк сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка.

Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада 2018 року померла в лікарні через обрив тромбу.

Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.

24 липня ГПУ зупинила досудове розслідування щодо Владислава Мангера і Олексія Левіна, підозрюваних в організації нападу на активістку.

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