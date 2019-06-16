"Не повернемось у російську імперію": Порошенко послав потужний сигнал ворогам України

Багатолюдні карпатські фестивалі "Via Carpatia" та "Полонинське літо", які вже стали традиційними і щоліта перетворюють Гуцульщину на культурну столицю країни.

Це доказ того, що Україна живе, розвивається і стрімко рухається до своєї європейської мети, сказав п’ятий президент України, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу на традиційному гуцульському фестивалі "Полонинське літо", передає сайт політсили.

"Надзвичайно важливо, щоб свято "Полонинського літа" обов’язково проводилось щороку. Щоб ворог бачив – Україна живе та рухається в бік Європейського Союзу! Єднання довкола команди "Європейської Солідарності" – це гарантія того, що Україна більше ніколи не повернеться до російської імперії", – переконаний лідер партії.

Петро Порошенко на Івано-Франківщині eurosolidarity.org

Петро Порошенко на Івано-Франківщині eurosolidarity.org

Петро Порошенко на Івано-Франківщині eurosolidarity.org

Петро Порошенко на Івано-Франківщині eurosolidarity.org

Петро Порошенко на Івано-Франківщині eurosolidarity.org

Петро Порошенко на Івано-Франківщині eurosolidarity.org

Петро Порошенко на Івано-Франківщині eurosolidarity.org

Петро Порошенко також відвідав святкове богослужіння в унікальному храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Криворівня на Івано-Франківщині та привітав прихожан зі світлим святом Трійці.

Храм, двері якого відкриті для вірян понад три із половиною століття, цього року вперше зустрічає найбільші релігійні свята у лоні вільної автокефальної Православної церкви України.

"Я хочу подякувати кожному з вас за ці 5 років нашого єднання, розвитку і творення фундаменту України. Ми створили українську автокефальну, незалежну від Москви православну церкву. Ми ухвалили закон, який захищає нашу мову – і в цьому є значний внесок наших депутатів, зокрема і Миколи Княжицького. Ми практично "з нуля" створили Збройні сили України. Ми бачимо відродження наших культурних традицій, ми бачимо, що у нас є всі підстави рухати нашу країну вперед. Я дякую кожному з вас за цей внесок!" – наголосив Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко зворушив мережу посланням на День батька.

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