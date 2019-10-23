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23 жовтня • оновлено в 23:54
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"Ми будемо друзями!" Хор Верьовки записав скандальне звернення до Росії: відео

3.4т Читати матеріал російською

Артисти хору Верьовки потрапили в новий скандал з "миролюбним" зверненням до росіян і Донбасу.

В YouTube було опубліковано відео, на якому артисти розповіли про свої тісні зв`язки з Росією, назвавши війну на сході України "політичними іграми".

Так, від представників хору звучали такі слова:

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"Мені ділити з Росією нічого. Те, що у нас відбуваються якісь політичні ігри... Я не хочу втручатися. Я за мир".

"Я звертаюся до російських матерів, вони не хочуть, щоб їхні сини гинули на війні проти своїх же братів".

"Я хочу просто миру. Давайте за мир".

"Ми були друзями, хочемо бути друзями і будемо друзями. Давайте доведемо світу: вони помиляються, що можуть нас посварити. Мир вам".

Звернення артистів не оцінили користувачі мережі, що помітно також по співвідношенню лайків і дизлайків: 28 проти 704 станом на 23:00.

"А ви бували з гастролями на лінії вогню, там де ваші російські брати вбивають українців?" "Просто мир - це капітуляція", "Хор мотузки і мила", "Чий сценарій? Хто напоумив?" "І ці люди виконують гімн України..." - обурюються українці.

"Ми будемо друзями!" Хор Верьовки записав скандальне звернення до Росії: відео
"Ми будемо друзями!" Хор Верьовки записав скандальне звернення до Росії: відео
"Ми будемо друзями!" Хор Верьовки записав скандальне звернення до Росії: відео
"Ми будемо друзями!" Хор Верьовки записав скандальне звернення до Росії: відео
"Ми будемо друзями!" Хор Верьовки записав скандальне звернення до Росії: відео

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Хор Верьовки
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Я не хочу вмешиваться. Я за мир"......классический пример хатаскрайников. С молчаливого согласия которых начали бомбить Донбасс. Только тогда было "Я не хочу вмешиваться. Я за труселя, колбасу и ЕС "
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