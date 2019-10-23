"Ми будемо друзями!" Хор Верьовки записав скандальне звернення до Росії: відео

Артисти хору Верьовки потрапили в новий скандал з "миролюбним" зверненням до росіян і Донбасу.
В YouTube було опубліковано відео, на якому артисти розповіли про свої тісні зв`язки з Росією, назвавши війну на сході України "політичними іграми".
Так, від представників хору звучали такі слова:
"Мені ділити з Росією нічого. Те, що у нас відбуваються якісь політичні ігри... Я не хочу втручатися. Я за мир".
"Я звертаюся до російських матерів, вони не хочуть, щоб їхні сини гинули на війні проти своїх же братів".
"Я хочу просто миру. Давайте за мир".
"Ми були друзями, хочемо бути друзями і будемо друзями. Давайте доведемо світу: вони помиляються, що можуть нас посварити. Мир вам".
Звернення артистів не оцінили користувачі мережі, що помітно також по співвідношенню лайків і дизлайків: 28 проти 704 станом на 23:00.
"А ви бували з гастролями на лінії вогню, там де ваші російські брати вбивають українців?" "Просто мир - це капітуляція", "Хор мотузки і мила", "Чий сценарій? Хто напоумив?" "І ці люди виконують гімн України..." - обурюються українці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нещодавно хор Верьовки потрапив у масштабний скандал, виступивши на сцені з "Кварталом 95". Артисти заспівали про підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, наразившись на критику не тільки пересічних громадян України, а й представників влади.
У хорі Верьовки заявили, що спочатку нібито відмовилися виступати з таким матеріалом, але їх запевнили, що "це такий стьоб". Виявилося, що за 5-хвилинний виступ артистам заплатили 30 тисяч гривень.
Студія "Квартал 95" у відповідь на скандал заявила, що "гумор – це їхня головна зброя", і вони будуть з гордістю займатися своєю справою.
Саму Гонтареву такі жарти сильно зачепили. Вона навіть заявила, що номер "Кварталу 95" здатний "обвалити" економіку України. Її підтримали деякі міністри і політики, а також ряд журналістів.
Особливу увагу скандалу приділив бізнесмен Ігор Коломойський, який "щедро" роздавав коментарі про скандал і в результаті перейшов на жорсткі образи. Дісталося не тільки Гонтаревій, а й також міністрам Милованову і Бородянському.
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