Головна Новини
25 травня • оновлено в 07:50
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Метро Харкова відновило роботу: натовп ломанувся, забувши про дистанцію. Відео

10.9т
Читати матеріал російською

У понеділок, 25 травня, в Харкові після двох місяців закриття на карантин відновили роботу метро.

Телеграм-канал "Суспільне Харків" опублікував відео з першими пасажирами на станції метро "Студентська".

У Харкові запустили метро

У Харкові запустили метро

Скріншот

На записі видно, що містяни стоять натовпом у черзі, не дотримуючись дистанції. При цьому на всіх надіті захисні маски. Але як тільки співробітник метрополітен відкрив двері, перші пасажири ломанулись знову не дотримуючись дистанцію.

На станції метро також висить попередження, що без респіратора або маски користування метро заборонено.

У Харкові запустили метро

У Харкові запустили метро

Скріншот

Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес повідомив, що метро відновить свою роботу о 05:30 ранку понеділка, 25 травня.

У Харкові запустили метро

У Харкові запустили метро

Скріншот

Відзначимо, що київський метрополітен також відновить роботу 25 травня. Згідно з розпорядженням, опублікованим на сайті КМДА, в підземці повинні забезпечити відстані не менше 1,5 метра між пасажирами в чергах до кас і до терміналів самообслуговування, на платформах, в вестибюлях станцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідеміолог розповіла, що перебування в метро після відновлення його роботи може становити загрозу з точки зору зараження коронавірусів навіть за умови, що пасажири будуть в масках і в рукавичках.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Харків
Тег
метро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 986.

    Вилікувалися: 7108. Померли: 617.

  • У світі захворіли понад 5,3 млн осіб, загинули – більше 340 тисяч.

  • В Італії виявили новий побічний ефект коронавірусу – починаються проблеми зі щитовидкою.

  • Вчені назвали дати закінчення пандемії в країнах-епіцентрах.

  • Зеленський заявив про другу хвилю коронавірусу і закликав Україну готуватися.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги