У понеділок, 25 травня, в Харкові після двох місяців закриття на карантин відновили роботу метро.

Телеграм-канал "Суспільне Харків" опублікував відео з першими пасажирами на станції метро "Студентська".

У Харкові запустили метро Скріншот

На записі видно, що містяни стоять натовпом у черзі, не дотримуючись дистанції. При цьому на всіх надіті захисні маски. Але як тільки співробітник метрополітен відкрив двері, перші пасажири ломанулись знову не дотримуючись дистанцію.

На станції метро також висить попередження, що без респіратора або маски користування метро заборонено.

У Харкові запустили метро Скріншот

Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес повідомив, що метро відновить свою роботу о 05:30 ранку понеділка, 25 травня.

У Харкові запустили метро Скріншот

Відзначимо, що київський метрополітен також відновить роботу 25 травня. Згідно з розпорядженням, опублікованим на сайті КМДА, в підземці повинні забезпечити відстані не менше 1,5 метра між пасажирами в чергах до кас і до терміналів самообслуговування, на платформах, в вестибюлях станцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідеміолог розповіла, що перебування в метро після відновлення його роботи може становити загрозу з точки зору зараження коронавірусів навіть за умови, що пасажири будуть в масках і в рукавичках.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!