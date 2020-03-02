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3 березня • оновлено в 02:21
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Мешканка Нових Санжар заявила, що знову вийшла б протестувати. Відео

1.3т
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Мешканка Нових Санжар Полтавської области, якій вручили підозру через протести під час прибуття евакуйованих з Китаю українців, заявила, що їй не соромно було кидати каміння.

В інтерв'ю Pavlovsky News жінка зізналася, що відчуває незручність тільки через те матюки (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

"За камені мені не соромно!" Хуліганка з Нових Санжар дала відверте інтерв'ю

"Я чесно вам скажу, мені соромно за одне - за матюки. Що вчителя бачили. Це ж я своїх дітей зганьбила. За те, що я жбурляла каміння мені не соромно. Було б ще таке - все одно виходила б і протестувала", – заявила мешканка селища.

Жінка уточнила, що на протестах вона шукала свого сина, тому опинилася там випадково. Але коли побачила автобуси з екіпірованими у спецодяг людьми, то стала перед ними.

"Нас почали штовхати, бризкати газом. Ми як жінки, не можемо здолати поліцію, тому взяли каміння і кидали в них", – підкреслила вона.

Мешканка Нових Санжар уточнила, що в автобус вона могла влучити випадково.

За словами жінки, вона боїться за своїх дітей, щоб вони не заразилися. Тому і була проти того, щоб автобуси з евакуйованими заїхали на територію санаторію.

Незважаючи на те, що людей перевіряли на коронавірус у Китаї, місцеву жительку все одно налякало те, як були одягнені люди в автобусах. "Якщо здорові люди, то водіїв так не запаковували б. Чому до Києва не привезти, під Київ. Там є спеціальні блоки. Тут нічого не пристосоване для цього", – поскаржилася жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Протести в Нових Санжарах Коронавірус
Місце
Україна Полтава
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинство во всей красе.
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