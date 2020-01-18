"Мертве місто, через Росію!" У мережі показали "процвітання" Донецька за окупації

У мережі вказали на чергові докази брехні терористичної влади "Л/ДНР" про "процвітання" ОРДЛО за "русского міра".
Зокрема, в Twitter опублікували відео з приміщення колись багатолюдного, а нині зовсім порожнього залізничного вокзалу в окупованому Донецьку (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що влітку 2019-го бойовики похвалилася запуском цього вокзалу, який до того не працював п’ять років. А також грандіозно запустили поїзд до Оленівки, який тягнув старенький тепловоз ЧМЕЗ. Однак на ділі виявилося, що в розкладі є тільки один рейс.
Поїзд Донецьк – Оленівка
"Хроніки процвітання молодої республіки. Це залізничний вокзал у Донецьку. Раніше, як і будь-який інший вокзал у місті-мільйоннику, за день він приймав сотні поїздів. Зараз на табло скромно висвічує всього один рейс. Той самий до Оленівки з одним вагоном!" – підписав відео користувач із ніком Vitauskas.
У коментарях під роликом підписники теж підтвердили, що до війни на Донбасі на цьому вокзалі було не проштовхнутися, стояли великі черги до кас.
"Дикість якась. Як у Чорнобильській зоні", "Це дивлячись як міркувати: можна сказати – всього один рейс до Оленівки, а можна по-іншому – аж цілий рейс і не кудись там, а прямо в саму Оленівку! (відчуваючи гордість за улюблену батьківщину)", "Донецьку, мабуть, це потрібно було, та й світ врятований від переміщення яскравих аборигенів", "Дві зупинки туди і дві назад", "Мертве місто! Через Росію", "Ну хоч зажили тепер, годувати аж усю країну перестали і тепер ні в чому собі не відмовляють", "А навіщо кудись виїжджати з Донецька, якщо у Донецьку є все?", "Дивно, що ще табло не спі*дили і в Рашку не відвезли, високо напевно", – діляться думками користувачі.
Скриншот коментарів
twitter.com/Vitauskas_A
Скриншот коментарів
twitter.com/Vitauskas_A
Скриншот коментарів
twitter.com/Vitauskas_A
Скриншот коментарів
twitter.com/Vitauskas_A
Хроніки процвітання молодої республіки. Це ЖД-вокзал в Донецьку. Раніше, як і будь-який інший вокзал в місті мільйоннику, за день він приймав сотні поїздів. Зараз на табло скромно висвічує всього один рейс. Той самий на Оленівка з одним вагоном.- Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 16 січня 2020 р
Врятували місто від фошизма! pic.twitter.com/T6xtD6n7Ib
Як повідомляв OBOZREVATEL, "влада" так званої ДНР запустила приміський поїзд із окупованого Донецька до Оленівки, що висміяли користувачі мережі.
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