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18 січня • оновлено в 02:49
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"Мертве місто, через Росію!" У мережі показали "процвітання" Донецька за окупації

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У мережі вказали на чергові докази брехні терористичної влади "Л/ДНР" про "процвітання" ОРДЛО за "русского міра".

Зокрема, в Twitter опублікували відео з приміщення колись багатолюдного, а нині зовсім порожнього залізничного вокзалу в окупованому Донецьку (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що влітку 2019-го бойовики похвалилася запуском цього вокзалу, який до того не працював п’ять років. А також грандіозно запустили поїзд до Оленівки, який тягнув старенький тепловоз ЧМЕЗ. Однак на ділі виявилося, що в розкладі є тільки один рейс.

Поїзд Донецьк – Оленівка

Поїзд Донецьк – Оленівка

"Хроніки процвітання молодої республіки. Це залізничний вокзал у Донецьку. Раніше, як і будь-який інший вокзал у місті-мільйоннику, за день він приймав сотні поїздів. Зараз на табло скромно висвічує всього один рейс. Той самий до Оленівки з одним вагоном!" – підписав відео користувач із ніком Vitauskas.

У коментарях під роликом підписники теж підтвердили, що до війни на Донбасі на цьому вокзалі було не проштовхнутися, стояли великі черги до кас.

"Дикість якась. Як у Чорнобильській зоні", "Це дивлячись як міркувати: можна сказати – всього один рейс до Оленівки, а можна по-іншому – аж цілий рейс і не кудись там, а прямо в саму Оленівку! (відчуваючи гордість за улюблену батьківщину)", "Донецьку, мабуть, це потрібно було, та й світ врятований від переміщення яскравих аборигенів", "Дві зупинки туди і дві назад", "Мертве місто! Через Росію", "Ну хоч зажили тепер, годувати аж усю країну перестали і тепер ні в чому собі не відмовляють", "А навіщо кудись виїжджати з Донецька, якщо у Донецьку є все?", "Дивно, що ще табло не спі*дили і в Рашку не відвезли, високо напевно", – діляться думками користувачі.

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

twitter.com/Vitauskas_A

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

twitter.com/Vitauskas_A

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

twitter.com/Vitauskas_A

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

twitter.com/Vitauskas_A

Як повідомляв OBOZREVATEL, "влада" так званої ДНР запустила приміський поїзд із окупованого Донецька до Оленівки, що висміяли користувачі мережі.

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Автор
Діна Баронова
Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини ДНР ОРДЛО
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это полная лажа! В Латвии есть город Даугавпилс, на границе с Россией. В советское время там жило тысяч 120, но за время латышской незалежности осталось 90. В 10 раз меньше, чем в Донецке. Так вот, несмотря на такое скромное количество населения, жизнь в Даугавпилсе все ещё кипит. Нет там пустых улиц, а недавно на европейские деньги купили новые трамваи, кстати, российского производства. Я никогда не поверю, что почти миллионный Донецк выглядит так, как на фото. Это просто невозможно.
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