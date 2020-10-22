Мер заповненого короновірусними хворими Маріуполя підхопив COVID-19
Тест на коронавірус показав позитивний результат у мера Маріуполя Вадима Бойченка
Також перевірку пройшли його заступники, у трьох з них – негативні результати
У місті зараз складна ситуація з коронавірусом – кількість хворих збільшилася в рази
У Маріуполі, де ускладнилася ситуація з COVID -19, вірус виявлений у мера міста.
Як повідомляється на сайті міськради, Вадим Бойченко пішов на сомоізоляцію. Тест на коронавірус показав позитивний результат.
При цьому міський голова підкреслив, що симптомів у нього немає.
"Відчуваю себе добре, ніяких симптомів немає. Але для дотримання всіх заходів пішов на самоізоляцію. Проводжу робочі наради онлайн. Всі служби міста працюють в штатному режимі, ситуація під контролем", – сказав він.
Бойченко додав, що робитиме ще два тести, щоб переконатися напевно.
"Упевнений, незабаром отримаю два негативних тести на коронавірус і повернуся до звичного ритму життя", – зазначив він.
Заступники мера, які контактували з ним, вже здали тести. Троє отримали негативні результати.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Маріуполі зараз складна ситуація з коронавірусом. За словами медиків, кількість хворих за тиждень збільшилася в кілька разів. Місцеву владу звинуватили в тому, що вони не підготувалися належним чином до осіннього стрибка захворюваності.