Мер Тернополя пригрозив владі через блокаду міста "червоної" зони: подумали, що ви – господарі?
Мер Тернополя звернувся з ультиматумом до центральної влади.
Мер Тернополя Сергій Надал жорстко розкритикував рішення влади про заборону автобусного і залізничного сполучення, що стало результатом віднесення міста до "червоної" зони через підвищений ризик поширення COVID-19.
Міський голова закликав владу не гнівити жителів, які рішуче готові відстоювати свої конституційні права. Звернення чиновник опублікував на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Зокрема, Надалу не сподобалося рішення комісії з питань ТЕБ та НС включити Тернопіль до "червоної" епідемічної зони, що передбачає повернення жорстких карантинних обмежень.
За його словами, тепер жителі міста, які виїхали у відпустку або в гості до родичів, не можуть потрапити додому. Тому мер закликав владу не вирішувати за тернополян і "не грати у вершителів людських доль".
"Поки в Києві працюють "велюрові" ресторани, в Тернополі "Укрзалізниця" заборонила зупинятися поїздам. Я звертаюся до міністра транспорту: ви вирішили, що ви господарі людських доль? Хто вам дав право вирішувати за тернополян? Ваше завдання – обслуговувати українців. Ви – слуги нашого народу. А ви подумали, що ви – господарі?" – обурився Надал.
Він додав, що в разі такої транспортної блокади центральна влада тільки налаштує проти себе тернополян. А також наголосив, що жителі міста "не на словах готові постояти за свої конституційні права".
(Відео: Facebook-сторінка Сергія Надала)
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Тернопільській міській раді висловили незгоду з постановою Кабінету міністрів України про віднесення міста до "червоної" зони карантину відповідно до рівня поширення COVID-19.
Жителі Тернополя, обурені віднесенням міста до "червоної" зони, влаштували бунт у поїзді й зупинили його, незважаючи на заборону.