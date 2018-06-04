"Мені хотілося плакати": 7 дітей з однієї сім'ї втратили ноги через вибух боєприпасу. Фоторепортаж

Четверо людей загинули, а 7 - залишилися без ніг в результаті вибуху снаряда в Джалалабаді, Афганістан.

Як повідомляє NYT, 29 квітня після бою талібів і афганських солдатів одинадцять членів сім'ї Мірза Гюль, 10 з яких діти, знайшли незнайомий предмет за будинком. Двоє з малюків підняли його, і 16-річний Джаліл зрозумів, що це небезпечно: він спробував вирвати ракету, але в сутичці вона впала і вибухнула.

NYT

NYT

NYT

NYT

До ночі четверо були мертві, в тому числі Джаліл, який намагався врятувати їх всіх. Сім залишилися в живих - троє братів і четверо їх двоюрідних братів - втратили ногу або навіть обидві.

Протягом наступних двох днів лікарі в Нангархарской районної лікарні в Джалалабаді цілодобово працювали, намагаючись відновити пошкоджені кінцівки, а потім ампутували їх, виявивши, що їх не можна врятувати.

"Я хотів плакати, - сказав начальник ортопедичної служби доктор Сайед Білал Мяхель, який відповідав за операційну. - У нас тут багато ампутацій, але це були діти і все з однієї родини".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня в Афганістані прогримів вибух: загинуло щонайменше 16 осіб .