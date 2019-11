"Недовго вам залишилося!" Мендель виклала фото з прапорами "ЛНР": українці розлючені

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала в соціальній мережі фото ремонту моста в Станиці Луганській із прапорами терористичної "ЛНР".

Знімок з'явився на її сторінці в Twitter і викликав гнівну реакцію українців (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Недовго вам залишилося", "Вона що, сліпа?", "Відповідай! Чи ти тільки штовхатися вмієш?", "Ви за це відповідати будете?", "Що це за триколори?" – обурилися в коментарях.

"Я дуже сподіваюся, що ви не будуєте інфраструктуру для того, щоб іще одне Придністров'я/Південна Осетія/Абхазія могло існувати. Як показують прапори, поки що ваш міст закінчується в "ЛНР", а отже, на підконтрольній Росії території. Я *дійсно* сподіваюся, що у вас є більш масштабний план за цим всім, що ми тільки що побачили", – відреагував на пост Мендель німецький журналіст Юліан Ропке.

After troops withdrawal the bridge is being built in Stanytsa-Luhanska. pic.twitter.com/lqc9uv0Fo4