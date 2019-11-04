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5 листопада • оновлено в 00:47
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"Недовго вам залишилося!" Мендель виклала фото з прапорами "ЛНР": українці розлючені

6.7т Читати матеріал російською

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала в соціальній мережі фото ремонту моста в Станиці Луганській із прапорами терористичної "ЛНР".

Знімок з'явився на її сторінці в Twitter і викликав гнівну реакцію українців (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Недовго вам залишилося", "Вона що, сліпа?", "Відповідай! Чи ти тільки штовхатися вмієш?", "Ви за це відповідати будете?", "Що це за триколори?" – обурилися в коментарях.

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Мендель виклала фото з прапорами "ЛНР": українці розлючені

Скріншот

Мендель виклала фото з прапорами "ЛНР": українці розлючені

Скріншот

Мендель виклала фото з прапорами "ЛНР": українці розлючені
Мендель виклала фото з прапорами "ЛНР": українці розлючені
Мендель виклала фото з прапорами "ЛНР": українці розлючені
Мендель виклала фото з прапорами "ЛНР": українці розлючені
Мендель виклала фото з прапорами "ЛНР": українці розлючені
Мендель виклала фото з прапорами "ЛНР": українці розлючені
Мендель виклала фото з прапорами "ЛНР": українці розлючені

"Я дуже сподіваюся, що ви не будуєте інфраструктуру для того, щоб іще одне Придністров'я/Південна Осетія/Абхазія могло існувати. Як показують прапори, поки що ваш міст закінчується в "ЛНР", а отже, на підконтрольній Росії території. Я *дійсно* сподіваюся, що у вас є більш масштабний план за цим всім, що ми тільки що побачили", – відреагував на пост Мендель німецький журналіст Юліан Ропке.

Мендель виклала фото з прапорами "ЛНР": українці розлючені

Мендель розлютила українців фото з прапорами "ЛНР"

Мендель розлютила українців фото з прапорами "ЛНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото прапорів "ЛНР", які терористи повісили на мосту в Станиці Луганській, незважаючи на те, що його відновлення проводять за рахунок України.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Юлія Мендель
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Я предлагаю храбрым обоссовцам собраться всем вместе и отправиться в станицу Луганскую сорвать флаги врага!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это флаги республик, которые вы сами и создали своим переворотом в 2014 году. Жрите теперь.
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