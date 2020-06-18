Медикиня розповіла про жахи коронавірусу на станції "швидкої" у Вінниці

У Винниці на станції швидкої медичної допомоги у відділенні №1 медичні та немедичні працівники нібито масово хворіють на пневмонії, спровоковані зараженням СOVID-19.

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Про це заявила одна із медпрацівниць, зауваживши, що через "неоднозначне ставлення адміністрації до проблеми і страх мати негативні наслідки" хоче залишитися анонімною. Її слова в листі цитує ТСН, публікуючи також фото жахливих умов праці у медустанові (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Насамперед жінка поскаржилася на критичну ситуацію на станції меддопомоги, наголосивши, що зі 225 працівників у 82 підтвердився коронавірус.

Медпрацівники станції швидкої медичної допомоги у Вінниці скаржаться на жахливі умови праці

"Можливо, це трапилося через те, що невчасно були проведені ПЛР-тести. Але найбільше нас обурює те, що ця інформація ніде не проходить", – пише вона.

За її словами, колеги зверталися до міського та обласного департаментів охорони здоров'я, де їм нібито сказали, що це не професійна хвороба, а вони самі винні, що заразилися.

Приміщення станції швидкої медичної допомоги у Вінниці давно не знало ремонту

Жінка зазначила, що від початку пандемії коронавірусу співробітникам станції медичної допомоги не робили тести на COVID-19, а вони щодня виїжджають на виклики і можуть, у разі інфікування, заразити інших людей.

"Ми ж для населення несемо потенційну небезпеку… Керівництво говорить, що ми забагато хочемо і виступаємо, й у нас будуть великі неприємності. Хоча у нашого головного лікаря прийшов результат тесту – і він позитивний", – стверджує жінка.

Грибок у приміщеннях Вінницької станції медичної допомоги

На думку медпрацівників, сприяють поширенню інфекцій у колективі і жахливі умови праці.

"У нас дуже стара будівля в гаражі міськвиконкому. Приміщення перебуває в оренді, і ніхто не дозволяє робити ремонт… На зміні одночасно перебуває до 30-35 медичних працівників… Тобто є постійне скупчення людей, так як нам виділено всього декілька приміщень, невеликих за площею та з недостатньою кількістю місць", – розповідає жінка.

Стіни у приміщеннях Вінницької станції медичної допомоги вкрилися грибком

Вона каже, що у тих кімнатах на стінах всюди великі площі грибку, а зі стелі капає, коли йде дощ. Однак найбільше, додала жінка, колектив обурює те, що влада ніяк не реагує на проблеми і на звернення медпрацівників установи, а сама станція попри спалах коронавірусу серед її працівників продовжує працювати.

Зі стелі на станції швидкої медичної допомоги у Вінниці капає вода

"Ми зверталися до обласного департаменту, але відповіді так і не отримали. Урядова лінія і Офіс президента говорили, щоб ми спочатку зверталися до керівництва й на місцевому рівні все вирішували. А вони взагалі відповіді нам не дають. І от ми зі своїми проблемами самі. А у нас наразі дуже багато людей хворіє вдома, багато у лікарнях з дуже важкими пневмоніями, декілька людей вже на кисні у критичному стані. Я не розумію, чому нема розголосу, чому підстанція не закрита", – підсумувала співробітниця Вінницької станції медичної допомоги, попросивши розголосу ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інфекційних лікарнях України виник хаос після того, як туди почали відправляти всіх із підозрою на запалення легень і невеликою температурою. Медичні установи заповнені, а лікарі падають із ніг.