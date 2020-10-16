Медики звільняються гуртом із інфекційок України, а решта боїться підходити до хворих на коронавірус. Ексклюзив

Українці скаржаться, що до хворих на коронавірус медики не заходять у палату цілодобово. Дехто вмирає, так і не дочекавшись допомоги. У лікарнях кажуть, що медперсонал масово звільняється, не справляючись із навантаженням, тому рук просто не вистачає.

Багатьох лікарів перепрофілювали в розпал епідемії, а вони не звикли працювати з пацієнтами, яким потрібна допомога 24 години на добу, стежити за киснем і відмовитися від нормованого дня.

Чому катастрофічно не вистачає лікарень і з якими проблемами стикаються лікарі щодня – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Не дочекався допомоги й помер від інфаркту

Вінничанка Оксана Кипоренко розповіла, як у міській лікарні №1 помер її чоловік Руслан. Усе почалося ще 20 вересня з кашлю. Тоді сімейна лікарка призначила антибіотик. Але вже 24 вересня ситуація погіршилася, піднялася температура до 39. А наступного дня КТ показало ураження 40-50% легень і "матове скло", характерне для хворих на коронавірус.

За словами жінки, спочатку Руслан лежав у пульмонологічному відділенні, там у нього постійно підвищувалася температура, лікар не підходив, на прохання покликати його відповідь була "ви не одні". Потім його перевели в реанімацію, дали кисень. "Маска йому дуже тиснула, страшна ситуація навколо не радувала. Нікого з персоналу не було взагалі і він постійно писав – переведіть мене назад, тут усі німі й ніхто не заходить", – згадує Оксана.

А потім у Руслана сильно заболіло серце, але до нього довго ніхто не підходив, лікарі запевняли, що інфаркту не може бути, тому що він молодий. Зробили УЗД – виявився інфаркт. Руслан знепритомнів, у нього зупинилося серце, 40 хвилин його реанімували, але близько 13-ї години 2 жовтня він помер.

"У виписці написали, що минуло чотири години з моменту появи симптомів. А насправді 7 годин. За їхніх розмов він говорив, що грудина хворіла й раніше, а дослівно – у них у всіх болять грудини", – поділитися Оксана.

"Жінку рвало, але до неї ніхто не підходив"

Ще одна історія трапилася в лікарні №18 Києва. Туди потрапила літня жінка, якій до цього зробили операцію і, ймовірно, ще і заразили коронавірусом.

"Дві доби людину рве, в палату ніхто не заходить! Від слова взагалі! До всіх! Тільки медсестра на поверсі у відповідь на прохання покликати кого-небудь із лікарів крикне, щоб зайшли в палату. Двоюрідний брат таки знайшов лікаря і той навіть обіцяв зайти й подивитися тітку. Але обіцяного в наших лікарнях три роки чекають. Потім брат прилетів на мітлі й за руку затягнув лікаря в палату. Взяли кров на аналіз і поки все. Так, тест робили, негативний. Але щодо КТ там горе. І як вишенька на торті – поки діти бігали за лікарями, схоже, теж заразилися", – написала племінниця хворої Людмила Троїцька.

Винні хворі?

У самій Київській лікарні №18 здивовані такою інформацією. "Я особисто, коли дізналася, ходила в відділення, розмовляла з завідувачем. Мені сказали, що лікарі щодня роблять обхід. Тому не може бути такого, що дві доби ніхто не підходив. У нас медиків вистачає, доплати всім платять, все добре. Навіть черги зі швидких не шикуються, намагаємося всіх швидко приймати", – запевнила OBOZREVATEL заступниця головного лікаря Людмила Пилипченко.

Керівниця запевняє, що пацієнти самі винні в складній ситуації. "Дуже багато агресивно налаштованих людей. Вони по два тижні перебувають вдома, нічого не роблять. А коли вже ситуація дуже серйозна, приїжджають у лікарню й вимагають до себе особливого ставлення. Ось був такий пацієнт, чоловік два тижні вдома пролежав, зараз важке запалення, коронавірусу немає, але пневмонія. І відразу крики його дружини, зробіть так, як я хочу", – зазначила заступниця головного лікаря.

Медики бояться коронавірусних хворих

Медики розповідають, що подібна ситуація, коли лікарі не підходять до пацієнтів із коронавірусом або пневмоніями, – зараз повсюдна, просто не вистачає рук.

Але є й ще одна проблема – через велику кількість тих, хто заразився коронавірусом, інфекційні лікарні й відділення забиті. Влада розгортає інфекційні госпіталі на територіях інших лікарень. Але ось лікують хворих уже не інфекціоністи, а всі, хто залишився в цій клініці: терапевти, хірурги, офтальмологи, гінекологи...

"Я так думаю, що лікарі інших профілів просто бояться підходити до хворих із COVID-19. Учора він був урологом, хірургом, гінекологом, а сьогодні йому треба лікувати хворого з коронавірусом. Вони бояться. Відомі випадки, коли медики гуртом звільняються з цих медичних установ. До того ж вони не звикли працювати в такому режимі. Важкі ковідні хворі потребують постійного догляду – стежити за киснем, за його показниками, постійно їх перевертати. Адже це фактично безпорадні люди. Працювати по 12-24 години без перерви. Вони не звикли так працювати", – вважає лікар-інфекціоніст, професор Сергій Крамарєв.

Одна з медикинь лікарні №9 у Києві на умовах анонімності розповіла, що в них також медсестри звільняються. "Тому що нам у минулому місяці не заплатили, кинули по 3 тисячі гривень і все. А працюємо цілодобово, після захисних костюмів нас хоч викручуй. За весь час нам тільки раз провели ІФА-тест. І то відразу написали, що всі здорові, хоча ми точно знаємо, що кілька людей перехворіли на коронавірус. Щоб перевіритися, доводиться тест робити у свого сімейного лікаря. А там поки результат дізнаєшся, можна ще кілька разів заразитися", – каже медикиня.

Глава ради Київської міської профспілки медичних працівників Сергій Кубанський уточнює, що медиків почали масово скорочувати з 1 квітня, тільки-но набув чинності другий етап медреформи.

"Уже тоді медиків оптимізували, а до цього кілька років закривали лікарні, тому що не хотіли фінансувати стіни. Тепер госпіталь будуть розгортати на території Палацу спорту, щоб хоч кудись звозити хворих", – говорить він.

Крім цього, медики самі заражаються і хворіють. "Рук катастрофічно не вистачає, це видно по чергах зі швидких біля лікарень. Бракує лікарів і медсестер. Тепер вони щодня здійснюють подвиг. Спробуйте попрацювати в захисному костюмі в спеку й цілу добу. Коли такий наплив хворих, що в туалет неможливо сходити", – вважає Кубанський.